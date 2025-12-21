ร้านค้ารอเลย รัฐโอนเงินคนละครึ่งพลัส เข้าถุงเงินเพิ่ม 2,000 บาท ดีเดย์ 25 ธ.ค.นี้ ร้านค้าที่ร่วมโครงการจะทราบผลผ่านข้อความบนแอพฯและข้อความสั้น SMS
วันที่ 21 ธันวาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังได้เปิดให้ร้านค้าโครงการคนละครึ่งพลัสเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทักษะ (Upskill) หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการคนละครึ่ง พลัส เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ร้านค้าพัฒนาธุรกิจของตนเองถึงวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา ในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ กระทรวงการคลัง จะประกาศผลร้านค้าที่ได้รับสิทธิ
ร้านค้าร่วมโครงการรอฟังผล รับสิทธิ 25 ธ.ค.นี้
โดยร้านค้าที่ร่วมโครงการจะทราบผลผ่านข้อความบนแอพพลิเคชั่นถุงเงิน และข้อความสั้น (SMS) จากนั้นกระทรวงการคลังจะโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิในวันที่ 25 ธันวาคมนี้ สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อราย
“มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่รัฐบาลดำเนินการมาก่อนหน้านี้ ออกมาหมดแล้ว ทั้งคนละครึ่งพลัส และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่ใช้งบประมาณไม่สูงมากเมื่อเทียบกับงบประมาณประจำปี เพราะเป็นการใช้งบกลางมาดำเนินการ
เผยถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างรอรัฐบาลใหม่
ส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง 2-3 เดือนระหว่างรอรัฐบาลใหม่ จะมีแค่การใช้จ่ายงบประมาณปี 2569 รวมถึงการเดินหน้าเจรจาการค้าต่างๆที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ” นายสิริพงศ์ กล่าว
ที่มา มติชนออนไลน์
ทีมข่าวสด 21 ธ.ค.68