แจงแล้วโดรนชาวบ้าน โผล่ใกล้สนามบินไม่นานก็หายไป ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินแต่อย่างใด ทอท.มีมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัย และห้ามโดรนขึ้นบินในพื้นที่รัศมี 9 กิโลเมตรบริเวณรอบสนามบิน

วันที่ 21 ธ.ค.2568 จากกรณีมีชาวบ้านใพื้นที่ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พบเห็นไฟคล้ายโดรนบินอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ

ล่าสุดเรื่องนี้ รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมแจ้งว่า เมื่อช่วงเวลา ประมาณ 21.00 น. วันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา ทอท.ได้รับรายงานว่า มีคนแจ้งมาว่าพบเห็นมีการบินโดรนบริเวณใกล้เคียงกับสนามบินสุวรรณภูมิ

จากการตรวจสอบเบื้องต้น คาดว่าจะเป็นโดรนของชาวบ้านบริเวณนั้น โดยเมื่อบินได้สักระยะโดรนก็หายไป ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินแต่อย่างใด ซึ่งตามกฎความปลอดภัย ทอท.ได้สั่งให้มีมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยเพื่อ ไม่ให้กระทบต่อการทำการบิน

ทั้งนี้ตามมาตรฐานความปลอดภัย ทอท.ได้กำหนดห้ามมิให้โดรนขึ้นบินในพื้นที่รัศมี 9 กิโลเมตรบริเวณรอบสนามบิน

 

 

 

 

 

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