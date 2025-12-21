เปิด 100 ชื่อ ปาร์ตี้ลิสต์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ เพื่อไทย ยศชนัน นำทีมเอง จาตุรนต์ยังอยู่ มีจักรภพด้วย

วันที่ 21 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเปิดเผย 100 รายชื่อ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ 2569 ของพรรคเพื่อไทย (พท.) อัปเดต ณ วันที่ 21 ธ.ค.68 โดยเรียงตามตัวอักษร ดังนี้

กฤช เอื้อวงศ์
กฤษณา สีหลักษณ์
กล่ำคาน ปาทาน
ก่อแก้ว พิกุลทอง
เกชา ศักดิ์สมบูรณ์

เกษม อุประ
ขัตติยา สวัสดิผล
คุณปิณ ติรณศักดิ์กุล
จรัญ แก้วเป็ง
จรูญ แสนพิมพ์

จักรพงษ์ แสงมณี
จักรภพ เพ็ญแข
จาตุรนต์ ฉายแสง
จาตุรนต์ นกขมิ้น
จิตติพจน์ วิริยะโรจน์

จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
ฉัตริน จันทร์หอม
ชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ
ชัย วัชรงค์
ชูศักดิ์ ศิรินิล

เชิดชัย ตันติศิรินทร์
ญาณิกา เทียนทอง
ณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช
ณริยา บุญเศรษฐ
ณัฐธิดา เทพสุทิน

ดนุพร ปุณณกันต์
ตติยภัทร์ ปิติเศรษฐพันธุ์
ต่อศักดิ์ อัศวเหม
ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
เทวัญ ลิปตพัลลภ

ธงธรรม เวชยชัย
ธนประเสริฐ จันทรักษรังษี
ธรรมนูญ มั่นคง
ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล
ธีราภา ไพโลหกุล

นภาพร เพ็ชร์จินดา
นรวิชญ์ หล้าแหล่ง
นลินี ทวีสิน
นิคม บุญวิเศษ
นิทัศน์ ศรีนนท์
บรรจง ยางยืน

ปนันรัตน์ วิริยะกุลศานต์
ประเมศฐ์ พิชญ์พันธ์เดชา
ประยุทธ์ ศิริพานิชย์
ประเสริฐ จันทรรวงทอง
ปุณยวัชร์ เหลืองวิจิตร

ผ่านพบ รักตพงศ์ไพศาล
เผ่าภูมิ โรจนสกุล
พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
พงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ
พลนชชา จักรเพ็ชร

พิชัย นริพทะพันธุ์
พิพัฒน์ชัย ไพบูลย์
พีรวิชญ์ ขันติศุข
ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร

ภูมิธรรม เวชยชัย
ภูวเดช นพฤทธิ์
มังกร ยนต์ตระกูล
เมธาพัฒน์ ศรีมนัส
ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
รวิ สอดส่อง

รวีภัทร จิรศักดิ์วัฒนา
ละออง ติยะไพรัช
ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์
วิชชา กลิ่นประทุม
วิเชียร ขาวขำ
วิโชติ วัณโณ

วิรัตน์ มีนชัยนันท์
วิสุทธิ์ ไชยณรุณ
ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์
ศลิษา หิรัญโชคอนันท์
ศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ
ศุภรดา เลาหพงศ์ชนะ

สกาวใจ พูนสวัสดิ์
สงคราม กิจเลิศไพโรจน์
สมคิด เชื้อคง
สมศักดิ์ เทพสุทิน
สยาม หัตถสงเคราะห์
สหัสชัย อนันตเมฆ

สีหภณ ดีนาง
สุชาติ ตันเจริญ
สุชาติ ธาดาธำรงเวช
สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
สุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช

สุทิน คลังแสง
สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา
สุรเกียรติ เทียนทอง
สุรชัย เบ้าจรรยา
สุรภี รุ้งโรจน์
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

อดิศร เพียงเกษ
อนงค์ ล่อใจ
อนุตตมา อมรวิวัฒน์
อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
อรวรรณ สมวงศ์

อิสรา สุจารี
อุทัย ทัพอาสา
อุเมสนัส ปานเดย์
เอกพร รักความสุข

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ13 ฉบับสุดท้าย จับตา24ชม. ฝนตกหนักถึงหนักมาก
2

ชาวบ้านเห็นกระบะ จอดนานผิดสังเกต ผงะ เจอร่าง จ.ส.ต. วัย37 เสียชีวิตสลดคารถ
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

'ไฮโซปอ-ตนุภัทร' แจงเหตุประท้วงแข่งโกคาร์ต ‘น้องพายุ’ ยันไม่ใช่เพราะลูกแพ้
5

จับตาผลประท้วง! ‘พายุ’ ลูก ‘ชมพู่-น็อต’ คว้าที่ 1 โกคาร์ท แต่ยังไม่ได้รับถ้วย หลังผู้จัดการทีมยื่นค้านผลการแข่งขัน
6

ทีมเซอร์วิสรถแข่ง ‘น้องพายุ’ แจงแล้ว ยืนยันไม่ได้โกง รถแข่งผ่านตรวจสภาพ เสื้อสูบที่ใช้ถูกต้อง
7

ราคาทองวันนี้ 13 ต.ค.69 ร่วงลง ประกาศ อัปเดตตลาดราคาทองคำวันนี้
8

ชีวิตคู่สะดุดไม่รู้ตัว! ผู้เชี่ยวชาญเผย 5 ข้อผิดพลาดที่คู่รักมักมองข้าม พร้อมวิธีรับมือ
9

ไรเดอร์หนุ่ม วัย32ปี ขี่จักรยานยนต์ พุ่งชนท้าย รถบรรทุก 10 เสียชีวิตคาที่ แถมถูกมอเตอร์ไซค์ ชนซ้ำร่าง
10

หมึกแทบทั้งตัว! หนุ่มสักลายทั่วร่าง 90% ซ้อนทับราว 40 ชั้น แต่เว้นใบหน้าไว้