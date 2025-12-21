เปิด 100 ชื่อ ปาร์ตี้ลิสต์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ เพื่อไทย ยศชนัน นำทีมเอง จาตุรนต์ยังอยู่ มีจักรภพด้วย
วันที่ 21 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเปิดเผย 100 รายชื่อ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ 2569 ของพรรคเพื่อไทย (พท.) อัปเดต ณ วันที่ 21 ธ.ค.68 โดยเรียงตามตัวอักษร ดังนี้
กฤช เอื้อวงศ์
กฤษณา สีหลักษณ์
กล่ำคาน ปาทาน
ก่อแก้ว พิกุลทอง
เกชา ศักดิ์สมบูรณ์
เกษม อุประ
ขัตติยา สวัสดิผล
คุณปิณ ติรณศักดิ์กุล
จรัญ แก้วเป็ง
จรูญ แสนพิมพ์
จักรพงษ์ แสงมณี
จักรภพ เพ็ญแข
จาตุรนต์ ฉายแสง
จาตุรนต์ นกขมิ้น
จิตติพจน์ วิริยะโรจน์
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
ฉัตริน จันทร์หอม
ชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ
ชัย วัชรงค์
ชูศักดิ์ ศิรินิล
เชิดชัย ตันติศิรินทร์
ญาณิกา เทียนทอง
ณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช
ณริยา บุญเศรษฐ
ณัฐธิดา เทพสุทิน
ดนุพร ปุณณกันต์
ตติยภัทร์ ปิติเศรษฐพันธุ์
ต่อศักดิ์ อัศวเหม
ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
เทวัญ ลิปตพัลลภ
ธงธรรม เวชยชัย
ธนประเสริฐ จันทรักษรังษี
ธรรมนูญ มั่นคง
ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล
ธีราภา ไพโลหกุล
นภาพร เพ็ชร์จินดา
นรวิชญ์ หล้าแหล่ง
นลินี ทวีสิน
นิคม บุญวิเศษ
นิทัศน์ ศรีนนท์
บรรจง ยางยืน
ปนันรัตน์ วิริยะกุลศานต์
ประเมศฐ์ พิชญ์พันธ์เดชา
ประยุทธ์ ศิริพานิชย์
ประเสริฐ จันทรรวงทอง
ปุณยวัชร์ เหลืองวิจิตร
ผ่านพบ รักตพงศ์ไพศาล
เผ่าภูมิ โรจนสกุล
พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
พงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ
พลนชชา จักรเพ็ชร
พิชัย นริพทะพันธุ์
พิพัฒน์ชัย ไพบูลย์
พีรวิชญ์ ขันติศุข
ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร
ภูมิธรรม เวชยชัย
ภูวเดช นพฤทธิ์
มังกร ยนต์ตระกูล
เมธาพัฒน์ ศรีมนัส
ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
รวิ สอดส่อง
รวีภัทร จิรศักดิ์วัฒนา
ละออง ติยะไพรัช
ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์
วิชชา กลิ่นประทุม
วิเชียร ขาวขำ
วิโชติ วัณโณ
วิรัตน์ มีนชัยนันท์
วิสุทธิ์ ไชยณรุณ
ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์
ศลิษา หิรัญโชคอนันท์
ศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ
ศุภรดา เลาหพงศ์ชนะ
สกาวใจ พูนสวัสดิ์
สงคราม กิจเลิศไพโรจน์
สมคิด เชื้อคง
สมศักดิ์ เทพสุทิน
สยาม หัตถสงเคราะห์
สหัสชัย อนันตเมฆ
สีหภณ ดีนาง
สุชาติ ตันเจริญ
สุชาติ ธาดาธำรงเวช
สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
สุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช
สุทิน คลังแสง
สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา
สุรเกียรติ เทียนทอง
สุรชัย เบ้าจรรยา
สุรภี รุ้งโรจน์
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
อดิศร เพียงเกษ
อนงค์ ล่อใจ
อนุตตมา อมรวิวัฒน์
อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
อรวรรณ สมวงศ์
อิสรา สุจารี
อุทัย ทัพอาสา
อุเมสนัส ปานเดย์
เอกพร รักความสุข