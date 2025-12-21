ผบ.หน่วย นิมนต์พระสงฆ์ ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ 2 ทหารกล้า เนิน350 กลับมาตุภูมิ ตลอดเส้นทางชาวบ้านร่วมสดุดี วีรบุรุษทหารกล้า ส่งร่างกลับบ้านเกิด
วันที่ 21 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่กองทัพภาคที่ 2 ได้มีการเคลื่อนร่างของ จ่าสิบเอกสำเริง คลังประโคน และพลทหารภานุพัฒน์ เสาร์สา สองทหารกล้าที่เสียชีวิตจากการปกป้องดินแดนไทยบริเวณเนิน 350 กลับสู่ภูมิลำเนาในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษ
ตลอดเส้นทางมีประชาชนออกมาตั้งแถวยืนสองข้างทาง ถือธงชาติไทยโบกสะบัด เพื่อสดุดีและแสดงความเคารพต่อวีรบุรุษทั้งสอง หลายคนต่างกลั้นน้ำตาไม่อยู่ ด้วยความซาบซึ้งใจต่อความกล้าหาญและการเสียสละเพื่อชาติ
สำหรับในช่วงสายของวันนี้ ทางผบ.หน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวรบ ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 2 รูป มาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของ จ่าสิบเอกสำเริง และ พลทหารภานุพัฒน์ กลับสู่มาตุภูมิ บ้านเกิดของทั้งสอง เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญและการอุทิศตนเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย
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