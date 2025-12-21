เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ำสกัดวุ่น ไฟลุกโชนไหม้บ้านทาวน์เฮาส์ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ เพลิงสงบพบร่างผู้เสียชีวิต 1 ราย
เมื่อเวลา 24.08 น. วันที่ 22 ธ.ค.2568 เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ ซอย 14 จึงรีบนำรถดับเพลิงไปฉีดน้ำดับเพลิง
ที่เกิดเหตุพบไฟลุกไหม้บ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น โดยมีข้อมูลยังมีผู้ติดค้างอยู่ภายใน เจ้าหน้าที่รีบระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงจนสงบ จากการเข้าตรวสอบพบร่างผู้เสียชีวิตถูกไฟคลอกเสียชีวิต 1 ราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบ