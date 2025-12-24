กาน เวลไฟร์ เปิดปากสารภาพแล้ว ปมยิงหนุ่มเสียชีวิตสลดในรถเก๋งบนทางพิเศษศรีรัช หลังถูกรวบที่เกาะช้าง ตำรวจคุมตัวถึง สน.ประชาชื่น แล้ว

เมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 25 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์สืบสวน บช.น. และ กก.สส.บก.น.2 ได้ควบคุมตัว นายสงกรานต์ หรือ “กาน เวลไฟร์” อายุ 37 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาฯ

ในข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, พยายามฆ่า, และ พ.ร.บ.อาวุธปืน” ส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สน.ประชาชื่น เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

กาน เวลไฟร์

กาน เวลไฟร์ เปิดปากสารภาพแล้ว ปมยิงหนุ่มเสียชีวิตสลดในรถเก๋งบนทางพิเศษศรีรัช หลังถูกรวบที่เกาะช้าง

หลังจากก่อเหตุขับรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า เวลไฟร์ ยิง นายอนุวรรตน์ อายุ 34 ปี เสียชีวิตภายในรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้า อัลติส บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีรัช ด่านประชาชื่น ฝั่งขาเข้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.

กาน เวลไฟร์

ตำรวจคุมตัวถึง สน.ประชาชื่น

เบื้องต้น นายสงกรานต์ ให้การรับสารภาพว่า สาเหตุมาจากการขับรถปาดหน้า โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป

โดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) ได้ตรวจสอบพิมพ์เก็บลายนิ้วมือ และเขม่าปืน ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทำแผนประกอบคำรับสารภาพ เพื่อประกอบสำนวนคดี ก่อนนำตัวผู้ต้องหาเข้าห้องควบคุม

กาน เวลไฟร์

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนาทีลงมือยิงหนุ่มเสียชีวิต

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