กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฯ ประกาศฉบับที่ 3 เปิดชื่อ 7 จังหวัด เตือน ฝนตกหนักถึงหนักมาก 25-28 ธ.ค.นี้ ลมแรงมาก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน
วันที่ 25 ธ.ค.2568 กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกาศฉบับที่ 3 (84/2568) เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบช่วงวันที่ 25-28 ธันวาคม 2568) ระบุว่า
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ดังนี้
กรมอุตุนิยมวิทยา เผย จังหวัดไหนได้รับผลกระทบบ้าง
วันที่ 25 ธันวาคม 2568 มีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดดังต่อไปนี้
- นครศรีธรรมราช
- พัทลุง
- สงขลา
- ปัตตานี
- ยะลา
- นราธิวาส
ช่วงวันที่ 26-28 ธันวาคม 2568 มีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดดังนี้
- สุราษฎร์ธานี
- นครศรีธรรมราช
- พัทลุง
- สงขลา
- ปัตตานี
- ยะลา
- นราธิวาส
ขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมทั้งฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสี่ยงภัยเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขา
คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด