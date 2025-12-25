กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฯ ประกาศฉบับที่ 3 เปิดชื่อ 7 จังหวัด เตือน ฝนตกหนักถึงหนักมาก 25-28 ธ.ค.นี้ ลมแรงมาก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

วันที่ 25 ธ.ค.2568 กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกาศฉบับที่ 3 (84/2568) เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบช่วงวันที่ 25-28 ธันวาคม 2568) ระบุว่า

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ดังนี้

กรมอุตุนิยมวิทยา เผย จังหวัดไหนได้รับผลกระทบบ้าง

วันที่ 25 ธันวาคม 2568 มีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดดังต่อไปนี้

  • นครศรีธรรมราช
  • พัทลุง
  • สงขลา
  • ปัตตานี
  • ยะลา
  • นราธิวาส

ช่วงวันที่ 26-28 ธันวาคม 2568 มีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดดังนี้

  • สุราษฎร์ธานี
  • นครศรีธรรมราช
  • พัทลุง
  • สงขลา
  • ปัตตานี
  • ยะลา
  • นราธิวาส
กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฯ ประกาศฉบับที่ 3 เปิดชื่อ 7 จังหวัด

ขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมทั้งฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสี่ยงภัยเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขา

คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด

กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 3

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

แฮ็กซูเปอร์มาร์เก็ต ฝรั่งเศสเร่งล่ามือแฮ็กทำไฟไหม้-อาหารบูดทั้งห้าง
2

พนักงานโรงแรม อ้างอาจารย์ทำวิจัยเพศวิถีฯ ลวงนร.ส่งภาพ-คลิปลับ
3

จับคู่รักแสบ ตระเวนเช่ากระเป๋าแบรนด์เนม ก่อนเอาไปจำนำต่อ เหยื่อเพียบ เสียหายกว่า 5 ล้าน
4

จุฬาฯ ประกาศเกียรติคุณนิสิตนักกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ชื่นชมนิสิต คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง
5

สบส. แนะเช็ก 5 ข้อ ก่อนเลือก สถานดูแลผู้สูงอายุ ใบอนุญาต-ระบบฉุกเฉินต้องพร้อม
6

ตำรวจค้นบ้าน อำนาจ รื่นเริง ไม่พบใช้สารเสพติด เจ้าตัวโต้ แค่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ส่วนยาเสพติดไม่ได้ยุ่งแล้ว
7

แนะ “3 Re” แนวทางฟื้นธุรกิจหลังน้ำท่วม ให้พร้อมเดินหน้าต่ออย่างยั่งยืน
8

ร.ย.ส.ท.สรุปแล้ว โกคาร์ต ‘น้องพายุ’ เครื่องยนต์ไม่ถูกต้องตามกฎ ผู้จัดเครียด-เข้าโรงพยาบาลไปแล้ว
9

ชื่นมื่น! 2 ผู้นำไทย-สวิตเซอร์แลนด์ กระชับสัมพันธ์ ขยายการค้า-ลงทุน ร่วมมือทุกมิติ
10

颠覆经典！Baifern Pimchanok 挑战分饰双胞胎《影子姐妹 2026》！坦言演双胞胎演到拍完关门！保票楼梯名场面火辣过瘾！