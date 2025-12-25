ราคาทองวันนี้ 25 ธ.ค.2568 สมาคมค้าทองคำ เผย ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาด ร่วงลงแล้ว เทียบราคาสุดท้ายวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 66,650 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 25 ธ.ค.2568 ปรับลดลง 100 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยราคาขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 66,650 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา 09.08 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 65,750 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 65,850 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1 ของวันนี้
ขณะที่ ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 64,430.00 บาท ส่วนราคาขายออกอยู่ที่ 66,650 บาท ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 4,479.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 25 ธ.ค.2568
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
- รับซื้อ บาทละ 65,750 บาท
- ขายออก บาทละ 65,850 บาท
ทองรูปพรรณ
- รับซื้อ บาทละ 64,430. บาท
- ขายออก บาทละ 66,650 บาท
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