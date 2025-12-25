ปีติ ‘กรมพระศรีสวางควัฒนฯ’ พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ 2569 แก่ ‘ข่าวสด’

วันที่ 25 ธ.ค.2568 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ และสมุดบันทึก เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 แก่กองบรรณาธิการข่าวสด

โดยมี น.ส.พัชรินทร์ พลายพูลทรัพย์ หัวหน้าข่าวสตรี-เยาวชน เป็นผู้รับมอบ จากผู้แทนของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 สร้างความปลื้มปีติแก่คณะผู้บริหาร และพนักงานอย่างหาที่สุดมิได้

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