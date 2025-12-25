เกิดเหตุ เพลิงไหม้ในห้าง สรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ย่านบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี ส่งผลให้ต้องเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย

เพจเฟซบุ๊กชื่อ “ศูนย์วิทยุบุญวิภา แจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุบัติเหตุ” ได้โพสต์คลิปวิดีโอและภาพเหตุการณ์ เผยให้เห็นกลุ่มควันจำนวนมากลอยฟุ้งภายในห้าง พร้อมระบุข้อความว่า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 เวลา 16.57 น. ศูนย์วิทยุบุญวิภาได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในห้างแห่งหนึ่ง ย่านบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี ในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.ปลายบาง

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการอพยพประชาชนออกมาสู่ด้านนอกอาคาร เพื่อป้องกันอันตรายจากกลุ่มควันและเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการเข้าควบคุมสถานการณ์และตรวจสอบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้

ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และจะมีการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

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