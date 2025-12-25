ด่วน ศาลออกหมายจับแล้ว ต๊อก คลองเตย มือยิงตำรวจ เจอ 5 ข้อหาหนัก เชื่อยังหนีไปได้ไม่ไกล

จากกรณีเกิดเหตุยิงกันภายในชุมชนล็อค 6 คลองเตย เมื่อคืนที่ผ่านมา (24 ธ.ค.) ขณะตำรวจนอกเครื่องแบบ สน.ท่าเรือ แสดงตัวเข้าตรวจค้น ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพยายามฆ่า ทราบชื่อคือ นายบุรินทร์ หรือ ต๊อก คลองเตย อายุ 46 ปี ก่อนจะเกิดการยิงกัน ทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 1 นาย และมีชาวบ้านถูกลูกหลง 2 คนได้รับบาดเจ็บ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 25 ธ.ค.68 ที่ สน.ท่าเรือ พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 เปิดเผยว่า ขณะนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ อนุมัติหมายจับ นายบุรินทร์ แล้วใน 5 ข้อหาหนัก

ประกอบไปด้วย พยายามฆ่าเจ้าพนักงาน, ต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร, และยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

ซึ่งจากแนวทางการสืบสวน เชื่อว่า ผู้ต้องหายังคงอยู่ในพื้นที่ หรืออาจจะหลบหนีไปได้ไม่ไกล เนื่องจากผู้ต้องหาก็ได้รับบาดเจ็บจากการยิงปะทะ ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัว

 

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