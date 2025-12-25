สลดดอยจอวาเล สาววัย 22 ชาวสุราษฎร์ธานี ไปเที่ยวชมธรรมชาติกับเพื่อน พลัดตกหน้าผาลงมาเสียชีวิต เจ้าหน้าที่เร่งนำร่างออกมา

วันที่ 25 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานเกิดเหตุสลด นักท่องเที่ยวสาวพลัดตกหน้าผาสูงที่ดอยจอวาเล เสียชีวิต โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าสองยาง จ.ตาก รับแจ้งนักท่องเที่ยวพลัดตกหน้าผาดอยจอวาเล ลงมาเสียชีวิต จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วรุดไปตรวจสอบ พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยอำเภอท่าสองยาง และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย มูลนิธิเพชรเกษมท่าสองยาง

เบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสาว อายุ 22 ปี ชาวจ.สุราษฎร์ธานี เดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมเพื่อน บริเวณจุดกางเต็นท์ ดอยจอวาเล โดยช่วงเช้าวันนี้เพื่อนไม่พบตัวจึงพากันออกตามหาจนมาพบร่างเสียชีวิตอยู่บริเวณไหล่เขาด้านล่าง ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาเนื่องจากมีความยากลำบากเรื่องเส้นทาง ก่อนสอบสวนดำเนินการกฎหมาย

ขอบคุณภาพจาก มูลนิธิเพชรเกษมท่าสองยาง

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