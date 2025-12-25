สลด ส.ต.ท.หนุ่ม ตำรวจสายสืบกระชากฟูกที่นอนบนระเบียงชั้น 3 อาคารพาณิชย์หลุดมือ พลัดตกหัวกระแทกพื้นเสียชีวิต

เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 25 ธ.ค.2568 พ.ต.ท.หญิง วันทนา ปักษา สว. (สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 1 รับแจ้งเหตุชายพลัดตกที่สูงเสียชีวิต บริเวณอาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้น ซอยแม้นศรี 2 แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. จึงประสานแพทย์นิติเวช รพ.ตำรวจ แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้น บริเวณหน้าบ้านพบร่างผู้เสียชีวิต เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยศ. ส.ต.ท. อายุ 31 ปี ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.5 สภาพหงายจมกองเลือด ไม่สวมเสื้อ สวมกางเกงขายาวสีดำ นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้น มีบาดแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะ จากการพลัดตกจากบนชั้น 3 ของอาคาร

สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตได้ทำงานบ้านอยู่บนชั้น 3 โดยออกมายืนอยู่นอกกันสาดและพยายามจะดึงฟูกที่นอนออกจากระเบียงเพื่อโยนลงชั้นล่าง ขณะใช้มือกระชากฟูกที่นอนแต่พลั้งหลุดมือพลัดตกจากระเบียงชั้น 3 ลงมาศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิต

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ ก่อนให้ญาติมารับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

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