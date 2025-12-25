ผลประชุม GBC ล่าสุด กัมพูชาเครียดหลังไทยกาง 3 เงื่อนไขเหล็ก “หยุดยิงก่อน-ต้องหยุดจริง-กู้ระเบิดจริงจัง” กองทัพย้ำต้องชัดเจนก่อนลงนาม เตรียมถกต่อพรุ่งนี้
วันที่ 25 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุด การประชุม GBC ที่ชายแดนด้าน ที่จันทบุรี
เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในช่วงเวลาประมาณ 19:40 น. โดยเจ้าหน้าที่ เลขาGBC ฝ่ายกัมพูชา เต็มคณะก็เดินทางมายังจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยได้รีบเร่งในการขึ้นไปเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
แม้ว่าจะจำกัดเวลานักข่าวในการบันทึกภาพ ก่อนเริ่มต้น วาระ การประชุม แต่ก็สามารถสังเกตเห็น สีหน้าของผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะทางฝั่งกัมพูชา ที่ เริ่มมีสีหน้าเคร่งเครียดมากขึ้น
โดยการประชุมครั้งนี้ยังมีคณะ AOT มาเลเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมสังเกตการณ์ ต่อเนื่อง ตั้งแต่การนัดพบในเวลา 14.00 และเลื่อนเป็น 18.00 น. และเลื่อนอีกครั้งในเวลา 19.30 น.
ขณะที่ ผู้แทนฝ่ายไทยนำโดย พล.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะประธานเลขานุการ GBC ฝ่ายไทย ให้การต้อนรับ ผู้แทนฝ่ายกัมพูชานำโดย พล.ต.แญม โบราเดน ในฐานะประธานเลขานุการคณะกรรมการ GBC ฝ่ายกัมพูชา เพื่อร่วมหารือกันต่อ ในข้อเสนอ 3 ข้อ ที่ไทยยืนยันจุดยืน และกัมพูชา ยังไม่เห็นพ้อง
คือ 1.ฝ่ายกัมพูชาจะต้องประกาศหยุดยิงก่อน 2.การหยุดยิงจะต้องเกิดขึ้นจริงและต่อเนื่องและ 3. ฝ่ายกัมพูชาจะต้องร่วมมือกับร่วมมือเก็บกู้ทุนระเบิดอย่างจริงจังและจริงใจ
กระทั่งเวลา 20:30 น. หลังประชุมผ่านไปประมาณ 50 นาที คณะเลขาฝ่ายกัมพูชาก็เดินทางกลับ และทางด้าน พล.อ.ณัฐพงศ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยในฐานะหัวหน้าคณะเลขา GBC ลงมาพูดคุยกับนักข่าวที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน โดยเปิดเผยว่าการประชุมวันนี้มีความคืบหน้า เนื่องจากมี พัฒนาปรับปรุง ร่าง ข้อตกลง ซึ่งอยู่ในลำดับ ร่างปรับแก้ครั้งที่ 3 ซึ่งทางฝ่ายกัมพูชาก็ได้รับทราบ และทางฝ่ายไทยได้มีการอธิบายในแต่ละพารากราฟ ที่ไทยได้แสดงจุดยืน มีข้อความ ตรงไหนที่เค้าเห็นด้วย/ตรงไหนที่เค้าไม่เห็นด้วย
ในขณะเดียวกัน เค้าก็เสนอในสิ่งที่เขาอยากจะเสนอ/นั่นคือสิ่งที่ดำเนินการมา ใน 2 วันนี้ ซึ่งทำให้กินระยะเวลา จนถึงเวลา 19:30 น.ของช่วงค่ำที่ผ่านมา คิดว่าพรุ่งนี้จะมีการพิจารณาต่อ ในร่างข้อตกลงที่ปรับแก้ไขครั้งที่ 4 ซึ่งพรุ่งนี้ก็ต้องพิจารณากันต่อไป
ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้ถามว่า ประเด็นอะไรในร่างข้อตกลงที่ทำให้ต้องมีการปรับแก้ โดยทางด้านรองเสนาธิการทหารก็ตอบว่ายังไม่สามารถให้รายละเอียดได้