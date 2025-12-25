พ่อ “ส.อ.นิติธรรม” ทหารเหยียบทุ่นระเบิดเสียขาที่9 รุดเยี่ยมลูกชาย เผยลูกเพิ่งสึกจากบวชเมื่อวาน ก่อนเหยียบทุ่นระเบิดวันนี้ ภาคภูมิใจที่สุดในตัวลูกชาย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างชายชาติทหาร
เมื่อเวลา 21.00 น.วันที่ 25 ธ.ค.2568 พ.ท.สมพร ศรีคำแซง บิดา ส.อ.นิติธรรม ศรีคำแซง ตำแหน่งพลทำลาย สังกัด ช.6 ทหารชุดเก็บกู้ระเบิด ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดฝั่งกัมพูชาที่วางไว้บริเวณบันไดทางขึ้นปราสาทตาควาย ได้เดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมลูกชายด้วยความเป็นห่วง โดยล่าสุด ส.อ.นิติธรรม ยังอยู่ในการรักษาตัวอยู่ห้อง ICU รพ.ปราสาท
โดย บิดา ส.อ.นิติธรรม กล่าวว่า ทราบข่าวเมื่อเวลา 14.30 น.จากเจ้าหน้าที่ แจ้งว่าลูกชายเหยียบทุ่นระเบิด บริเวณทางขึ้นที่ทางขึ้นปราสาทตาควาย ตนมีความภาคภูมิใจที่สุดในตัวลูกชาย ที่ลูกชายได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างชายชาติทหาร เพื่อปกป้องอธิปไตยอย่างสุดความสามารถ
โดยลูกชายมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นทหารเดินตามรอยของพ่อ ซึ่งตนเคยเป็นทหารช่างที่ 6 ที่จังหวัดร้อยเอ็ดมาก่อน ตอนนี้ได้เปลี่ยนสายงานมาทางสัสดีที่จังหวัดยโสธร ลูกชายถูกปลูกฝังมาแต่เด็ก โดยอยู่ในครอบครัวทหาร ทำให้เลือดรักชาติเข้มข้น และลูกชายเป็นคนอารมณ์ดี
ส่วนอาการตอนนี้ปลอดภัยแล้วกำลังใจดี และจะมีการส่งตัวไปรักษาตัวต่อที่ รพ.พระมุงกุฎเกล้า ในวันพรุ่งนี้ (26 ธ.ค.68) เวลา 08.00 น. ตนอยากฝากให้กำลังใจแนวหน้าว่า ตรงนี้มันคือหน้าที่เราที่ต้องรับผิดชอบ ช่วงที่เหตุสงบก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่เราต้องรู้ว่าหน้าที่ของทหาร หรือ ตชด.ต้องเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา และมันต้องมีสักครั้งในชีวิต
โดยสงครามปีนี้มันหนักและรุนแรงกว่าครั้งก่อน ซึ่งลูกชายตนเพิ่งลากลับบ้านไปบวชเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว และสึกมาเมื่อวาน วันนี้ก็มาปฏิบัติหน้าที่วันนี้วันแรกก็เหยียบทุ่นระเบิดเลย