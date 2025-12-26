รถทัวร์โดยสาร พุ่งเสยท้าย รถบรรทุก 10 ล้อ บนถนนเพชรเกษม(ขาเข้า กทม.) ผู้โดยสารกระเด็นทะลุกระจก บาดเจ็บกว่า 10 ราย เกิดเหตุซ้ำซ้อนชนกันยับอีก 6 คัน
เมื่อเวลา 05.30 น. วันที่ 26 ธ.ค.2568 ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี รับแจ้งเหตุ รถทัวร์โดยสาร ชนท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ บริเวณถนนเพชรเกษม(ขาเข้า กทม.) ช่องทางหลัก กิโลเมตรที่ 162+425 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัตน์ โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานจังหวัดเพชรบุรี
ที่เกิดเหตุพบ รถทัวร์โดยสาร สีฟ้าขาว ของบริษัทแห่งหนึ่ง ทะเบียนป้ายเหลือง กทม. จอดอยู่ริมถนน สภาพด้านหน้ารถพังยับเยิน มีผู้บาดเจ็บกว่า 10 ราย โดยหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเป็นผู้โดยสารมากับรถคันดังกล่าว ถูกแรงกระแทกจนร่างกระเด็นทะลุกระจก หลุดออกมานอกรถ กระแทกพื้นถนนบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเร่งให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้บาดเจ็บ โดยเร่งเคลื่อนย้ายนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานไปยังบริษัทรถทัวร์โดยสารดังกล่าว นำรถมาเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารที่ตกค้าง และไม่ได้รับบาดเจ็บ เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่อไป
ห่างไปกว่า 100 เมตร พบรถบรรทุก 10 ล้อ ทะเบียนป้ายเหลือง ชุมพร บรรทุกกระสอบทรายมาเต็มคันรถ พลิกคว่ำอยู่ริมถนน คนขับชื่อ นายนิกร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 54 ปี บาดเจ็บเล็กน้อย
จากการสอบถามทราบว่า ได้ขับรถออกมาจากพื้นที่ภาคใต้มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ ถึงจุดเกิดเหตุ ได้มีรถทัวร์โดยสารคันดังกล่าว ขับตามท้ายมาและพุ่งชนที่บริเวณท้ายรถอย่างแรง ทำให้รถของตนเสียหลักพลิกคว่ำ ส่วนรถทัวร์โดยสารดังกล่าวไถลไปกว่า 100 เมตร ทำให้มีผู้โดยสารบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ ภายหลังเกิดเหตุได้มีรถบรรทุก 10 ล้อ อีก 3 คัน รถเก๋ง 2 คัน และรถมินิบัสโดยสาร บขส. ได้เกิดเสียหลักชนท้ายกันระเนระนาด บนถนนก่อนถึงจุดเกิดเหตุเพียง 100 เมตร ส่งผลให้มีปริมาณรถติดสะสมยาวเป็นกิโลเมตร เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต้องเร่งระบายรถ ออกช่องทางคู่ขนาน