จับตาสถานการณ์ คาดหยุดยิง 27 ธ.ค. ติดตามสถานการณ์ 72 ชม. เผย วงถกจีบีซีฝ่ายเลขาไทย-กัมพูชา เสร็จแล้ว ได้ร่างแก้ไขข้อตกลงฉบับที่ 6 ยังไม่เปิดเนื้อหา รอ สมช.ไฟเขียว พล.อ.ณัฐพล ลงนาม 27 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2568 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผู้สื่อข่าวรายงาน การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (GBC) จัดขึ้นเป็นวันที่ 3 เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 10.00 น. โดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างเคร่งเครียด

โดยฝ่ายไทยนำโดย พล.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะประธานเลขานุการ GBC ฝ่ายไทย

ฝ่ายกัมพูชา นำโดย พล.ต.แญม โบราเดน ในฐานะประธานเลขานุการคณะกรรมการจีบีซีฝ่ายกัมพูชา

โดยการประชุมได้เสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อประมาณ 13.00 น. โดยทางฝ่ายกัมพูชาได้นําร่างแก้ไขข้อตกลงซึ่งมีการแก้ไขกันไปมา จนได้ฉบับที่6 มาเสนอให้กับฝ่ายไทยก่อนเดินทางกลับไป ส่วนฝ่ายไทยจะนําข้อเสนอดังกล่าวส่งมาให้ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและ รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุม

สําหรับเนื้อหาสาระในร่างแก้ไขข้อตกลงฉบับที่6 ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆ โดยรอที่ประชุม สมช.อนุมัติ

ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้รอรับ การลงนามระหว่าง พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม และ พล.อ.เตีย เซรยฮา รมว.กลาโหมกัมพูชา ในวันที่ 27 ธ.ค.

ในขณะที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา จะเปลี่ยนสถานที่การแถลงข่าว ไปยังสถานที่จัดประชุม จ.จันทบุรี เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การหยุดยิงจะเกิดขึ้นในวันที่ 27 ธ.ค. และติดตามผล 72 ชั่วโมง ภายหลังกัมพูชาได้ประกาศหยุดยิงก่อนในที่ประชุม รมว.ต่างประเทศ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา

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