ด่วน ศาลสั่งจำคุกอ่วม ประสิทธิ์ เจียวก๊ก 1,210 ปี ฉ้อโกงประชาชน ด้านคนสนิทโดน 111 ปีเศษ ปรับ 2 บริษัท รายละ 121 ล้านบาท
วันที่ 26 ธ.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ที่ผ่านมา ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดำอ.1472/2566 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1 เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท เหนือโลก จำกัด ที่ 1 โดยนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กรรมการผู้มีอำนาจ ที่ 1, บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) โดยนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กรรมการผู้มีอำนาจที่ 2, นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก อดีตประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินที่ 3
นายกิตติศักดิ์ เย็นนานนท์ ที่ 4 นายวิมกริช วงศ์วิเศษศิริ คนสนิท ที่ 5 และน.ส.ณัฐวรรณ อุตตะมะปรากรม ที่ 6 เป็นจำเลยร่วมกันที่1-6 ตามลำดับในความผิดฐา ฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน , พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กรณีพวกจำเลยร่วมหลอกลวงประชาชนผู้เสียหายจำนวนมากมาร่วมลงทุน
จำเลยให้การปฏิเสธและถูกคุมขังในเรือนจำ ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยที่ 1-3 มีความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินที่เป็นการกู้ยืมเงิน, ฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนให้ลงโทษตามพ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ อันเป็นกฎหมายบทหนักที่สุดโดยการกระทำของจำเลยที่ 1-3 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมปรับบริษัทที่ 1-2 รายละ 5 แสนบาท
จำคุกนายประสิทธิ์ รวม 242 กระทง กระทงละ 5 ปี รวมจำคุก 1,210 ปี และรวมปรับบริษัทจำเลยที่ 1-2 รายละ 121 ล้านบาท
ส่วนจำเลยที่ 5 มีความผิดตามพ.ร.ก.กู้ยืมเงินและเป็นผู้สนับสนุนฯจำคุกรวม 37 กระทงๆ ละ 3 ปี 4 เดือนเป็น 111ปี148เดือนทางนำสืบของจำเลยที่ 1-3 และที่ 5 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาบ้างลดโทษให้กระทงละ 1 ใน 3 คงปรับบริษัทจำเลยที่ 1-2 รายละ 80 ล้านบาทเศษ ส่วนนายประสิทธิ์จำเลยที่ 3 เหลือจำคุก 806 ปี 8 เดือน และคงจำคุกจำเลยที่ 5 ไว้ 74 ปี 8 เดือน 29 วัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงจำคุกนายประสิทธิ์ จำเลยที่ 3 และนายวิมกริช จำเลยที่ 5 ไว้คนละ 20 ปีตามกฎหมาย และให้จำเลยที่ 1-3 ร่วมกันคืนเงินแก่ผู้เสียหายรวม 267 คนด้วย ยกฟ้องจำเลยที่ 4 และ 6 แต่ให้ขังไว้ระหว่างอุทธรณ์
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2566 ศาลอาญามีคำพิพากษาคดีฉ้อโกงคดีแรกให้จำคุกนายประสิทธิ์รวม 1,155 ปี ฐานกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน แต่ตามกฎหมายให้ลงโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี และให้จำเลยทั้งร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายคืนแก่ผู้เสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท