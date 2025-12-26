ด่วน ทภ.1 ยืนยัน ทหารไทย พลีชีพ 3 นาย เขมรระดมยิง BM-21 ใส่บ้านหนองจาน ทั้งนี้เป็นนายทหารชั้นประทวน 1 นาย และ พลทหาร 2 นาย
วันที่ 26 ธ.ค.2568 ความคืบหน้าเหตุการณ์ปะทะในพื้นที่ จ.สระแก้ว โดยมีรายงานแจ้งว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 06.05 น. ที่ผ่านมา ทหารของฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชา ได้เริ่มเปิดฉากยิงถล่มกันไปมา โดยฝ่ายกัมพูชาได้ใช้เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 ระดมยิงมายังพื้นที่พลเรือน บริเวณบ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
ต่อมาเวลาประมาณ 17.00 น. กองทัพภาคที่ 1 ยืนยันมีกำลังพลเสียชีวิตในวันนี้ พื้นที่บ้านหนองจาน จำนวน 3 นาย ทั้งนี้เป็นนายทหารชั้นประทวน 1 นาย พลทหาร 2 นาย ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
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