ศาลไม่ให้ประกัน กาน เวลไฟร์ มือปืนยิงบนทางด่วน ชี้โทษสูง มีความผิดร้ายแรง เจ้าหน้าที่คุมตัวเข้าเรือนจำทันที หลังจากที่เจ้าตัว ยื่นคำร้องขอประกันตัวเอง
วันที่ 26 ธ.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ พนักงานสอบสวน สน.ประชาชื่น ควบคุมตัวนายสงกรานต์ หรือ กาน เวลไฟร์ ชาวชลบุรี อายุ 37 ปี ผู้ต้องหายิงคนขับรถเก๋งบนทางด่วน ย่านประชาชื่น กทม. มายื่นคำร้องขอฝากขังครั้งแรก ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก
โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา , พยายามฆ่า , มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนติดตัวไปไม่เมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและไม่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์, ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้านหรือที่ชุมชน,ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถไม่ถูกต้องตามกฎกฎหมายและเสพยาเสพติดให้ไทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามึน) โดยผิดกฎหมาย
โดยพนักงานสอบสวนได้ยื่นขอคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหา จะหลบหนี จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง ต่อมา ไม่ปรากฏว่ามีญาติหรือทนายความมายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว แต่นายสงกรานต์ ยื่นประกันตัวเอง
ต่อมา ศาลอาญา พิจารณาแล้วมีคำสั่งว่าพิเคราะห์คำร้องประกอบคำร้องฝากขังแล้ว ผู้ต้องหาก่อเหตุอย่างอุกอาจหลังกระทำความผิดได้หลบหนี อัตราโทษสูง พฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าร้ายแรง ชั้นนี้หากปล่อยชั่วคราวน่าจะหลบหนี ประกอบพนักงานสอบสวนคัดค้าน จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง และแจ้งผู้ต้องหาทราบ จากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงนำตัวนายสงกรานต์ไปคุมขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไป
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