อำเภอตาพระยา แจ้งเตือนด่วน หมู่บ้านชายแดนห้ามเข้าพื้นที่เด็ดขาด เขมรอาจระดมยิงอาวุธหนัก ก่อนลงนามหยุดยิงพรุ่งนี้
วันที่ 26 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงาน อำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว แจ้งเตือนด่วนอาจมีการระดมยิงด้วยอาวุธหนักจากฝ่ายตรงข้าม ก่อนลงนามหยุดยิง(GBC)ในวันพรุ่งนี้ อาจมีผลกระทบทั้งฐานทหารและบ้านเรือนประชาชน พื้นที่เสี่ยงภัย คือ หมู่บ้านติดชายแดน ห้ามเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด
ประชาชนในพื้นที่ให้เข้าหลุมหลบภัย งดน้ำรถออกมาวิ่งบนถนนทุกเส้นทางในพื้นที่เสี่ยง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โปรดปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด