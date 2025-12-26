ด่วน กองทัพภาคที่ 1 เสริมกำลังเข้าปอยเปต พร้อมเข้าทำลายที่มั่นทางทหาร หลังพบความเคลื่อนไหวทหารกัมพูชา ยืนยันใช้กำลังในกรอบของการรักษาอธิปไตยไทย

วันที่ 26 ธ.ค.2568 กองทัพภาคที่ 1 โดยกองกำลังบูรพา รายงานการตรวจพบความเคลื่อนไหวของกำลังพลฝ่ายกัมพูชา พื้นที่ปอยเปต ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์และฐานที่มั่นสำคัญของฝั่งกัมพูชา โดยพบการจัดตั้งที่มั่นทางทหาร รวมถึงการเตรียมความพร้อมของอาวุธสนับสนุน และการใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดเก็บและสะสมยุทโธปกรณ์

แหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุ ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมนำกำลังทหารฝ่ายไทยเข้าพื้นที่เช่นกัน เพื่อทำลายเป้าหมายทางทหารฝ่ายกัมพูชา

กองทัพภาคที่ 1 ยืนยันว่า การดำเนินการใดๆ จะอยู่ภายใต้กรอบของการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ โดยคำนึงถึงความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ

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