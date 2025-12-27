สุดสลด กระบะหลับใน พุ่งเสยท้ายรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อขนยางพารา เสียชีวิต 4 รายคาที่ สาหัสอีก 1 ราย รถพังยับเยินบนถนนมอเตอร์เวย์ เผยนาทีเกิดเหตุ

เมื่อเวลา 03.10 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 พ.ต.ท.สิวิชัย บุตรจันทร์ สารวัตรเวรหน่วยสอบสวน สทล.เขาเขียว รับแจ้งเหตุรถยนต์ชนท้ายกัน บนถนนมอเตอร์เวย์ หลักกิโลเมตรที่ 91 ฝั่งขาเข้าพัทยา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยเพี้ยวเยี้ยงไท้ ศรีราชา

ที่เกิดเหตุพบรถกระบะ 4 ประตู ยี่ห้อนิสสัน สีส้ม ทะเบียน กทม. สภาพชนท้ายรถพ่วง 18 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว ทะเบียน สระบุรี พ่วงท้าย ทะเบียน ไม่ติด บรรทุกไม้ยางพาราเต็มคัน ล้อด้านขวารถพ่วงมีรอยชนเต็มล้อหลัง สภาพด้านหน้ารถกระบะพังยับ

กระบะหลับใน บนถนนมอเตอร์เวย์

สลด กระบะหลับใน พุ่งเสยท้ายรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อขนยางพารา เสียชีวิต 4 รายคาที่ สาหัสอีก 1 ราย

กระบะหลับใน เสียชีวิต 4 ราย

จากการตรวจสอบภายในรถกระบะพบร่างผู้เสียชีวิต ประกอบด้วย

  • คนขับรถกระบะชื่อ นายณัฐสิทธิ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี สภาพศพคอหัก แขน ขา หัก คาพวงมาลัย
  • น.ส สภวาดี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี นั่งอยู่เบาะข้างคนขับ
  • และพบร่างผู้เสียชีวิตในแคบอีก 2 ราย เป็นชายไม่มีหลักฐาน

ซึ่งทางอาสาหน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาได้นำเครื่องตัดถ่างบริเวณรถกระบะนำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 4 ราย ออกมาจากรถกระบะ

กระบะหลับใน

รถพ่วง 18 ล้อคู่กรณี

นอกจากนี้ ยังพบผู้บาดเจ็บสาหัส 1 รายเป็นชายไม่ทราบชื่อ ทางหน่วยกู้ภัยเพี้ยวเยี้ยงไท้ ศรีราชา นำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้

จากการสอบสวน นายวัฒนา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี คนขับรถบรรทุกพ่วง กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุตนขับรถบรรทุกไม้ยางพารามาเต็มคันจาก กทม. ไปส่งโรงงานที่ จ.ระยอง ถึงที่เกิดเหตุได้ยินเสียงดังมาจากด้านหลังคล้ายยางรถระเบิด จึงจอดลงไปดู พบมีรถกระบะพุ่งชนท้ายอย่างแรง จึงแจ้งเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือ

กระบะหลับใน

เจ้าหน้าที่เร่งใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากรถ

ส่วนสาเหตุทางตำรวจคาดว่า คนขับหลับใน จึงทำให้รถไปชนท้ายรถบรรทุก ตำรวจจะได้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกที เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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