สุดสลด กระบะหลับใน พุ่งเสยท้ายรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อขนยางพารา เสียชีวิต 4 รายคาที่ สาหัสอีก 1 ราย รถพังยับเยินบนถนนมอเตอร์เวย์ เผยนาทีเกิดเหตุ
เมื่อเวลา 03.10 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 พ.ต.ท.สิวิชัย บุตรจันทร์ สารวัตรเวรหน่วยสอบสวน สทล.เขาเขียว รับแจ้งเหตุรถยนต์ชนท้ายกัน บนถนนมอเตอร์เวย์ หลักกิโลเมตรที่ 91 ฝั่งขาเข้าพัทยา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยเพี้ยวเยี้ยงไท้ ศรีราชา
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะ 4 ประตู ยี่ห้อนิสสัน สีส้ม ทะเบียน กทม. สภาพชนท้ายรถพ่วง 18 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว ทะเบียน สระบุรี พ่วงท้าย ทะเบียน ไม่ติด บรรทุกไม้ยางพาราเต็มคัน ล้อด้านขวารถพ่วงมีรอยชนเต็มล้อหลัง สภาพด้านหน้ารถกระบะพังยับ
กระบะหลับใน เสียชีวิต 4 ราย
จากการตรวจสอบภายในรถกระบะพบร่างผู้เสียชีวิต ประกอบด้วย
- คนขับรถกระบะชื่อ นายณัฐสิทธิ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี สภาพศพคอหัก แขน ขา หัก คาพวงมาลัย
- น.ส สภวาดี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี นั่งอยู่เบาะข้างคนขับ
- และพบร่างผู้เสียชีวิตในแคบอีก 2 ราย เป็นชายไม่มีหลักฐาน
ซึ่งทางอาสาหน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาได้นำเครื่องตัดถ่างบริเวณรถกระบะนำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 4 ราย ออกมาจากรถกระบะ
นอกจากนี้ ยังพบผู้บาดเจ็บสาหัส 1 รายเป็นชายไม่ทราบชื่อ ทางหน่วยกู้ภัยเพี้ยวเยี้ยงไท้ ศรีราชา นำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้
จากการสอบสวน นายวัฒนา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี คนขับรถบรรทุกพ่วง กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุตนขับรถบรรทุกไม้ยางพารามาเต็มคันจาก กทม. ไปส่งโรงงานที่ จ.ระยอง ถึงที่เกิดเหตุได้ยินเสียงดังมาจากด้านหลังคล้ายยางรถระเบิด จึงจอดลงไปดู พบมีรถกระบะพุ่งชนท้ายอย่างแรง จึงแจ้งเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือ
ส่วนสาเหตุทางตำรวจคาดว่า คนขับหลับใน จึงทำให้รถไปชนท้ายรถบรรทุก ตำรวจจะได้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกที เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป