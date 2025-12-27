ผู้สมัครสส.กทม. พรรคภูมิใจไทย ถึงสนามกีฬาเวสน์ 2 ‘เอกนัฏ’ มั่นใจพร้อมสู้ศึก เลือกตั้ง 2569 ชี้ มีนโยบายพร้อมคนทำงาน อุบเป้า สส.กทม.
เมื่อเวลา 06.29 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นำโดยน.ส.ศุภมาส อิศรภักดี เหรัญญิกพรรคหัวหน้าทีมกทม. พร้อมด้วย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ และ นายเกรียงยศ สุดลาภา ผู้รับผิดชอบการเลือกตั้ง พื้นที่กทม. นำทีมผู้สมัครสส.กทม. ทั้ง 33 เขต เข้าสมัครรับเลือกตั้ง
นายเอกนัฏ กล่าวถึงความมั่นใจในสนามเลือกตั้งกทม.ครั้งนี้ ว่า มั่นใจในตัวผู้สมัครที่คัดเลือกมาทุกคน ตั้งแต่วันแรกไม่อยากใช้คำว่ามั่นใจ เรามาพร้อมกับความตั้งใจ มีของดี มีนโยบาย ไม่ใช่มีแค่นโยบายแต่บอกด้วยว่าจะทำอย่างไร
ในช่วง 73 วันที่ผ่านมา บางเรื่องก็ทำไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งพลัส การแก้ไขปัญหาชายแดน รอบนี้เราพูดแล้วทำพลัส ระบุด้วยว่า จะเอาใครมาทำ เป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคภูมิใจไทย ไม่กี่ครั้งในประวัติศาสตร์ ที่พรรคประกาศชัดเจนว่า จะเอาใครเป็นรองนายกรัฐมนตรีและดูแลเรื่องอะไร
เมื่อถามถึงกรณีที่มีการประเมินว่าในครั้งนี้เป็นครั้งที่พรรคภูมิใจไทย อาจจะสามารถเจาะพื้นที่กทม.ได้ นายเอกนัฏ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ ที่บอกว่าเรามีโอกาส ทุกคนที่มาตั้งใจทำงาน ไม่มีโอกาสก็ต้องสร้างโอกาส
ถ้ามีโอกาส ก็ทำงานอย่างเต็มที่ เราบอกกับผู้สมัครทุกคนหากได้เบอร์เสร็จ ให้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลาสั้น ๆ จากนั้นให้รีบลงพื้นที่ ไปประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรค ไปหาเสียงได้เลย
เมื่อถามว่า คนกทม.จะได้อะไรจากพรรคภูมิใจไทย นายเอกนัฏ กล่าวว่า หมดเวลาที่คนกทม. จะแบกภาระของประเทศทั้งประเทศ เราต้องช่วยคน กทม.แบกภาระนี้ไว้ สิ่งสำคัญที่สุดคือความหวัง
ในช่วงเวลาที่เราบริหารถือเป็นการเปิดอุโมงค์ และเราจะพยายามทำให้ความหวัง กลับมาเป็นความจริงให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายลดค่าไฟ คนละครึ่งพลัส ดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อถามถึงเป้าหมายว่า ภูมิใจไทยจะได้สส.กทม.กี่ที่นั่ง น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า เรื่องเป้าเรามีการตั้งไว้ แต่ยังพูดตอนนี้ไม่ได้ ขอให้ผู้สมัครได้ลงพื้นที่ และนำนโยบายต่าง ๆ ไปสู่ประชาชน จากนั้นจะมีการประเมิน แน่นอนว่าเราตั้งเป้า เรามีแน่นอน
อยากฝากประชาชนว่า พรรคภูมิใจไทย ไม่ได้มีแค่ใครคนใดคนหนึ่ง เราได้บอกแล้วว่าหลังเลือกตั้งจะมีใครเป็นทีมบริหารบ้าง ใครเป็นแฟนคลับใคร ก็มาเลือกภูมิใจไทย เราไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่เราทำงานเป็นทีม
เวลาเราลงเลือกตั้ง ไม่ได้คิดเรื่องแพ้ ต้องคิดเรื่องชนะเท่านั้น แต่จะต้องทำอย่างไรให้ชนะคงต้องทำดีที่สุด เราไม่ได้แข่งกับคนอื่นเราแข่งกับตัวเอง