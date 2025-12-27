‘ยศชนัน’ นำผู้สมัครสส.กทม. พรรคเพื่อไทย นั่งรถเมล์ไฟฟ้า รับสมัครสส.เขตวันแรก กองเชียร์คึกคัก ชู นโยบายขายคนกรุง “ลดหนี้-ลดค่าใช้จ่าย-เพิ่มรายได้”

เมื่อเวลา 06.45 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 สนามกีฬากรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย (พท.) นำผู้สมัครสส.กทม. ทั้ง 33 เขตของ พรรคเพื่อไทย นั่งรถเมล์ไฟฟ้าจากที่ทำการพรรค ท่ามกลางกองเชียร์ส่งเสียงตะโกนเชียร์ ผู้สมัครในแต่ละเขต “เพื่อไทย ๆ สู้ๆ”

นายยศชนัน ให้สัมภาษณ์ว่า การรับสมัครสส. ระบบเขตวันแรกของกทม. ทั้ง 33 เขต มั่นใจว่าผู้สมัครมีความพร้อม เพราะทุกคนลงพื้นที่สม่ำเสมอเพื่อส่งมอบนโยบายที่ดีให้กับประชาชน ซึ่งนโยบายหลักเกิดจากความคิดเห็นของคนกทม. และคนในพื้นที่กทม.

'ยศชนัน' พรรคเพื่อไทย

‘ยศชนัน’ นำผู้สมัครสส.กทม. พรรคเพื่อไทย นั่งรถเมล์ไฟฟ้า รับสมัครสส.เขตวันแรก กองเชียร์คึกคัก

ทั้งนี้ คนที่มาทำงานเป็นลูกจ้างเอกชนค่อนข้างมาก ส่วนคนประกอบธุรกิจตัวเองมีประมาณ 20% ไม่ว่าลูกจ้างและผู้ประกอบการก็มีค่าใช้จ่ายสูง มีหนี้ และค่าเดินทาง ที่พักอาศัย

พรรคเพื่อไทย เผย นโยบายหลักของกรุงเทพฯ

ดังนั้นนโยบายหลักของกรุงเทพฯคือการลดค่าใช้จ่าย โดยนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร คือ

  • การลดค่าใช้จ่าย
  • ลดหนี้
  • แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  • ปัญหาขนส่งมวลชน

'ยศชนัน' พรรคเพื่อไทย

จึงต้องลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยจัดทำเป็นพ.ร.บ.ตั๋วร่วม ที่สามารถทำได้เลย รวมถึงนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย รวมถึงการเพิ่มรายได้ให้กับคนกทม. ให้ทำการค้าขาย ปรับปรุงสนามบิน และความปลอดภัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาเมืองไทยอีกครั้ง

และจะเพิ่มรายได้สวัสดิการให้กับผู้ขับขี่ พร้อมเปิดโอกาสการในเข้าถึงระบบสาธารณสุข ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ ด้วยการดูแลประชาชนรากหญ้า มั่นใจว่าผู้สมัครทั้ง 33 คน มีความรู้ความสามารถ ที่จะดำเนินการควบคู่ไปกับผู้ที่มีความรู้ของพรรคที่จะให้การสนับสนุน ส่วนจะจับได้หมายเลขใดนั้นถ้าได้เลขตัวเดียวก็เป็นเรื่องที่ดี

“ขอให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีเรื่องทุจริตคอรัปชั่น และทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐให้ดีขึ้น อยากขอกำลังใจและฝากถึงประชาชนคนกทม. เลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนและพรรค นโยบายยืนยันว่าเรามีความจริงใจและส่งมอบนโยบายให้คนที่มีความรู้ความสามารถ ไปทำตรงนี้ให้สำเร็จได้” นายยศชนัน กล่าว

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