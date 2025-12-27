วราวุธ นำทีม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรี เอาฤกษ์เอาชัย-ให้กำลังใจ ผู้สมัคร สส. พรรคภูมิใจไทย ทั้ง 5 เขต สุพรรณบุรี สรชัด-ณัฐวุฒิ-นพดล-เสมอกัน-ประภัตร

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ที่ จ.สุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา ว่าที่ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย สมาชิกพรรคภูมิใจไทยในฐานะว่าที่ผู้สมัคร สส. ทั้ง 5 เขต ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ นายสรชัด สุจิตต์ ผู้สมัครเขต 1 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ผู้สมัครเขต 2 นายนพดล มาตรศรี ผู้สมัครเขต 3

นายเสมอกัน เที่ยงธรรม ผู้สมัครเขต 4 และนายประภัตร โพธสุธน ผู้สมัครเขต 5 ร่วมกันเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรี เป็นการเอาฤกษ์เอาชัย และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนไปสมัครรับเลือกตั้งพร้อมกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

วราวุธ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรี ให้กำลังใจผู้สมัคร

โดยตั้งแต่เวลา 05.30 น. สักการะพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ประกอบด้วย พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระคชาธารออกศึก และองค์เจดีย์ยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 06.00 น. กราบสักการะหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 06.30 น. สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี 07.00 น. สักการะอนุสาวรีย์นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ระลึกถึงคุณงามความดีที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาเมืองสุพรรณบุรี 07.30 น. ผู้สมัครสส.ทั้ง 5 เขตได้ไปสมัครพร้อมกันโดยมีนายวราวุธไปให้กำลังใจด้วยในฐานะที่จะเป็นผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย

วราวุธ นำทีม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรี เอาฤกษ์เอาชัย

นายวราวุธ ให้สัมภาษณ์ว่า ขอเรียนพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีว่าวันนี้เราใส่เสื้อพรรคภูมิใจไทย แต่เรายังเป็นลูกหลานคนสุพรรณบุรี เป็นลูกหลานของนายบรรหาร เป็นทีมงานของพ่อบรรหาร และเพื่อความก้าวหน้า เพื่อความที่พวกเราทั้ง 6 คน จะสามารถดูแลพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้อย่างต่อเนื่อง ดั่งที่เคยทำมาหลาย สิบปี

ไม่ได้หนีไปไหน วราวุธ ลั่นอยู่พรรคภูมิใจไทย ขอโอกาสชาวสุพรรณบุรี

วันนี้เรามาขอโอกาสและขอความเมตตาจากชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางร่วมกับพวกเราเพื่อให้ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้อย่างต่อเนื่องเหมือนเดิม บ้านเราคือจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนั้นสิ่งที่ในอยู่ในเลือดเนื้อของเราคือ เลือดสุพรรณ

เราไม่ได้หนีไปไหนเราอยู่พรรคภูมิใจไทย และจะมาช่วยกันทำให้จังหวัดสุพรรณบุรีก้าวหน้า มีความเจริญรุ่งเรือง และจะทำเช่นนั้นได้ก็ต้องขอโอกาสจากพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรี พวกเราทั้ง 6 คน เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงที่จะทำงานให้กับพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเราจึงมาทำงานร่วมกับพรรคภูมิใจไทย ขอให้คำมั่นว่าจะกลับมาพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีให้ดียิ่งยิ่งขึ้น

ทีมข่าวสดการเมือง 27 ธ.ค.68

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