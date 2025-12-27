ผอ.กกต.กทม ยันพร้อมรับสมัคร สส.กทม.ทั้ง33 เขต ย้ำ กองเชียร์ ได้เบอร์แล้วอย่าร้องรำทำเพลง หวั่นเป็นมหรสพ ขัดต่อกฎหมาย เร่งทยอยประกาศพื้นที่ติดป้ายหาเสียง
เวลา 08.00 น. เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2568 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (ผอ.กกต.กทม.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเปิดรับสมัครสส.แบบแบ่งเขตทั้ง 33 เขตของกรุงเทพมหานคร ว่า วันนี้เรามีความพร้อมทั้งอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และบุคลากร รวมถึงได้มีการซักซ้อม กระบวนการเป็นอย่างดี เราจึงมีความพร้อมเปิดรับสมัครเลือกตั้ง
ว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการเปิดรับสมัคร ในวันนี้จะเริ่มจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้ลงทะเบียนเวลาก่อนเวลา 08.30 น. ซึ่งผู้ที่มาก่อนเวลาให้ถือว่ามาพร้อมกัน แล้วจะให้ผู้สมัครตกลงกันก่อน
แต่หากตกลงกันไม่ได้ก็จะให้จัดลำดับก่อนจะจับหมายเลข และให้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบจำนวนเงินสดที่จะมาสมัคร 10,000 บาทหลังจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการจับฉลาก
ว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ กล่าวอีกว่า ส่วนกองเชียร์ที่มาในวันนี้นั้น ได้กำชับห้ามจัดให้มีมหรสพหรืองานรื่นเริง ซึ่งเรื่องนี้เราเป็นห่วง เพราะหากเมื่อได้เบอร์แล้วเกรงว่ากองเชียร์ จะร้องรำทำเพลงอาจเข้าข่ายการจัดมหรสพซึ่งอาจมีคนร้องเรียนตามมา ซึ่งเราได้มีการปราบเป็นระยะๆ เพื่อไม่ให้ผู้สมัครได้รับผลกระทบ และเมื่อได้เบอร์แล้วผู้สมัครสามารถเขียนเบอร์และหาเสียงได้เลย
“ส่วนกับสถานที่การติดป้ายหาเสียงนั้น ผมได้ออกประกาศฉบับแรกตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. ใช้เกณฑ์ของปี 2566 ไปพลางก่อนได้ และตอนนี้ได้ออกฉบับที่ 2 ซึ่งจะทยอยประกาศว่าสถานที่ใดติดป้ายได้ก็ได้มีการกำชับผู้สมัครว่า พยายามอย่าติดป้าย กีดขวางการจราจร หรือไม่บดบังทัศนียภาพ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้”
ผู้สื่อข่าวถามถึงจำนวนผู้สมัครสส.แบบแบ่งเขต ในกทม. ผอ.กกต.กทม.กล่าวว่าในครั้งที่แล้ว เขตที่มีผู้สมัครต่ำสุดประมาณ 9 คน สูงสุดคือ 20 คน ดังนั้น ปีนี้จึงมีการประมาณการว่าน่าจะมีผู้สมัครในแต่ละเขต เกิน 10 คนขึ้นไป