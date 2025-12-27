ราคาทองวันนี้ 27 ธ.ค.68 สมาคมค้าทองคำ เผย ราคาทองคำวันนี้ รีบตัดสินใจเลย พุ่งขึ้นอีกแล้ว เทียบราคาปิดวานนี้ โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 67,300 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 27 ธ.ค.2568 ปรับเพิ่มขึ้น 250 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 67,300 บาท ตามข้อมูลล่าสุด จากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา 09.07 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 66,400 บาท ขายออกบาทละ 66,500 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1 ประจำวันนี้
ขณะที่ ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 65,066.72 บาท และขายออกที่ราคา 67,300 บาท ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 4,532.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 27 ธ.ค.2568
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
- รับซื้อ บาทละ 66,400 บาท
- ขายออก บาทละ 66,500 บาท
ทองรูปพรรณ
- รับซื้อ บาทละ 65,066.72 บาท
- ขายออก บาทละ 67,300 บาท