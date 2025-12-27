ด่วน! ชัชชาติ ลงนามแล้ว ประกาศสถานที่จัดปราศรัยหาเสียงในกทม. มีที่ไหนบ้าง

ชัชชาติ ผู้ว่าฯกทม. ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร กำหนดสถานที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครสส. ทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง รวม 40 แห่ง

วันที่ 27 ธ.ค.2568 ตามที่ให้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศ กำหนดวันเลือกตั้งสส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.2569

ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง สส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ได้กำหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนสถานที่ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเลือกตั้งสส. รวมทั้งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น

เพื่อสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป กรุงเทพมทานคร จึงกำหนดสถานที่สำหรับการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของมัครรับเลือกตั้งเป็น สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร และพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสส. จำนวน 40 แห่ง ดังนี้

กลุ่มกรุงเทพกลาง & กรุงเทพใต้ (เขตเลือกตั้งที่ 1-7)

เขตเลือกตั้งที่ 1: ลานคนเมือง (เขตพระนคร)

เขตเลือกตั้งที่ 2: สวนลุมพินี (เขตปทุมวัน)

เขตเลือกตั้งที่ 3: สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ (เขตบางคอแหลม)

เขตเลือกตั้งที่ 4: สวนเบญจกิติ และ อุทยานเบญจสิริ (เขตคลองเตย)

เขตเลือกตั้งที่ 5: สวนพรรณภิรมย์ (เขตห้วยขวาง)

เขตเลือกตั้งที่ 6: ศูนย์เยาวชนฯ ไทย-ญี่ปุ่น (เขตดินแดง) และ สวนสันติภาพ (เขตราชเทวี)

เขตเลือกตั้งที่ 7: สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย (เขตดุสิต)

กลุ่มกรุงเทพเหนือ (เขตเลือกตั้งที่ 8-13)

เขตเลือกตั้งที่ 8: สวนจตุจักร และ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) (เขตจตุจักร)

เขตเลือกตั้งที่ 9: สวนกีฬารามอินทรา (เขตบางเขน)

เขตเลือกตั้งที่ 10: สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน (เขตดอนเมือง)

เขตเลือกตั้งที่ 11: โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (เขตสายไหม)

เขตเลือกตั้งที่ 12: สวนวัชราภิรมย์ (เขตบางเขน)

เขตเลือกตั้งที่ 13: สวนบึงน้ำลาดพร้าว 71 (เขตลาดพร้าว)

กลุ่มกรุงเทพตะวันออก (เขตเลือกตั้งที่ 14-23)

เขตเลือกตั้งที่ 14: สวนพฤกษชาติคลองจั่น (เขตบางกะปิ)

เขตเลือกตั้งที่ 15: สวนเสรีไทย (เขตบึงกุ่ม)

เขตเลือกตั้งที่ 16: ศูนย์นันทนาการคลองสามวา (เขตคลองสามวา)

เขตเลือกตั้งที่ 17-18: สวนหนองจอก และ ศูนย์ฝึกกีฬาบางกอกอารีน่า (เขตหนองจอก)

เขตเลือกตั้งที่ 19: สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (เขตมีนบุรี)

เขตเลือกตั้งที่ 20: สวนพระนคร และ สวน 60 พรรษาฯ (เขตลาดกระบัง)

เขตเลือกตั้งที่ 21-22: สวนพัฒนาภิรมย์ และ สวนวนธรรม (เขตประเวศ)

เขตเลือกตั้งที่ 23: สวนบางนาภิรมย์ (เขตบางนา)

กลุ่มกรุงธนเหนือ & กรุงธนใต้ (เขตเลือกตั้งที่ 24-33)

เขตเลือกตั้งที่ 24: สวนสาน (เขตคลองสาน)

เขตเลือกตั้งที่ 25: ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) และ สวนธนบุรีรมย์ (เขตทุ่งครุ)

เขตเลือกตั้งที่ 26 : สวนสุวรรณานนท์ (เขตจอมทอง)

เขตเลือกตั้งที่ 27 : ศูนย์กีฬาฯ 84 พรรษา (เขตบางบอน)

เขตเลือกตั้งที่ 28 : โรงเรียนวัดไทร (เขตจอมทอง)

เขตเลือกตั้งที่ 29: สวนสาธารณะหน้าเดอะมอลล์บางแค (เขตบางแค)

เขตเลือกตั้งที่ 30: สวนสยามประดู่สุข (เขตภาษีเจริญ)

เขตเลือกตั้งที่ 31: สวนทวีวนารมย์ (เขตทวีวัฒนา)

เขตเลือกตั้งที่ 32: วงเวียนใหญ่ (พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินฯ) (เขตธนบุรี)

เขตเลือกตั้งที่ 33: สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (เขตบางกอกน้อย), สวนใต้สะพานพระราม 8 และ สวนหลวงพระราม 8 (เขตบางพลัด)

ชัชชาติ ประกาศกำหนดสถานที่จัดปราศรัย

ด่วน! ชัชชาติ ลงนามแล้ว ประกาศสถานที่จัดปราศรัยหาเสียงในกทม. มีที่ไหนบ้าง

ด่วน! ชัชชาติ ลงนามแล้ว ประกาศสถานที่จัดปราศรัยหาเสียงในกทม. มีที่ไหนบ้าง

ด่วน! ชัชชาติ ลงนามแล้ว ประกาศสถานที่จัดปราศรัยหาเสียงในกทม. มีที่ไหนบ้าง

ด่วน! ชัชชาติ ลงนามแล้ว ประกาศสถานที่จัดปราศรัยหาเสียงในกทม. มีที่ไหนบ้าง

ด่วน! ชัชชาติ ลงนามแล้ว ประกาศสถานที่จัดปราศรัยหาเสียงในกทม. มีที่ไหนบ้าง

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