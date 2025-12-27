แพทย์เผยอาการล่าสุด “น้องโตเกียว” พลฯนิติกร รอดปาฏิหาริย์! ชีพจรกลับมาเต้น หลังถูกสะเก็ดระเบิดที่ลำคอ ยืนยันรอดไม่ได้เสียชีวิตอย่างที่เป็นข่าวในโซเชียล
จากกรณีที่มีรายงานก่อนหน้านี้ว่า พลทหารนิธิกร หรือน้องโตเกียว สมทุม อายุ 21 ปี ซึ่งถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณลำคอเสียชีวิต จากเหตุทหารกัมพูชายิงจรวด BM21 ใส่พื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว นั้น ล่าสุดมีรายงานว่า ชีพจรของพลทหารนิธิกรได้กลับมาเต้นอีกครั้งแล้ว และกำลังเข้ารับการผ่าตัดอยู่ในความดูแลของแพทย์ ที่ รพ.อานันทมหิดล ลพบรี ซึ่งดูเป็นปาฎิหาริย์
ล่าสุดเวลา 13.00 น.วันที่ 27 ธ.ค.2568 พ.อ.นพ.นพรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ผอ.กองศัลยกรรม รพ.อานันทมหิดล อ.เมือง ลพบุรี เปิดเผยว่า พลทหารนิธิกรยังอยู่ในห้องไอซียู เบื้องต้นผ่าตัดเสร็จเรียบร้อย อาการอยู่ในขั้นปลอดภัย โดยพลฯนิธิกร เริ่มแรกจากที่รับตัวมาจาก รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี โดยเฮลิคอปเตอร์กองทัพบก มาลงที่ รพ.อานันทมหิดล เวลาประมาณ 21.00 น.ของวันที่ 26 ธ.ค.
พ.อ.นพ.นพรัตน์ กล่าวว่า เบื้องต้นที่รับตัวน้องนิธิกร น้องยังมีชีพจร ดูจากบาดแผล พบว่ามีเศษสะเก็ดระเบิดแทงอยู่คอด้านขวา ส่งผลให้เส้นเลือดแดงใหญ่ขาด มีรอยทะลุ อาการสาหัส หากไม่สามารถหยุดเลือดได้ก็อันตรายถึงชีวิต ซึ่งขณะนี้ทางญาติทราบแล้ว แต่ยังไม่มาแสดงตน แต่ล่าสุดได้รับการติดต่อจากทางพ่อเลี้ยงของน้องแล้ว ว่าจะเดินทางมา
พ.อ.นพ.นพรัตน์ กล่าวว่า สำหรับการส่งกลับตัว ในแนวทางระบบกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 1 และภาคที่ 2 นั้น ส่วนใหญ่จะส่งตัวต่อ รพ.พระมงกุฎ แต่คาดว่าทาง รพ.พระมงกุฎ คนไข้เยอะ ภาระกิจหนาแน่น ซึ่งทาง รพ.อานันทมหิดล ก็มีศักยภาพเพียงพอ มีแพทย์เฉพาะทางหลายท่าน มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย สามารถดูแลรักษาได้เช่นเดียวกัน และยังเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับ รพ.อื่นๆ จึงส่งตัวน้องมารักษายัง รพ.อานันทมหิดล ดังกล่าว
พ.อ.นพ.นพรัตน์ ยังกล่าวอีกว่า ในส่วนโซเชียลมีเดีย ที่อ้างว่าน้องเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ แล้วกลับมาฟื้นนั้น อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อน ทางเรารู้อาการของน้องตั้งแต่ รพ.ค่ายประจักษ์ฯ และได้รับรายงานตลอดระยะการเดินทาง ก่อนเดินทางมาถึง ทันทีที่น้องมา ทางแพทย์ได้ตรวจสอบแล้วว่า น้องยังมีชีพจร โดยทาง รพ.อานันทมหิดล ได้เตรียมความพร้อมไว้ทุกด้าน ส่งตัวเข้าผ่าตัดทันที จนสามารถหยุดเลือดได้ และทำการรักษาอาการของบาดแผลจากสเก็ดระเบิด สมานเส้นเลือดใหญ่ได้สำเร็จลุล่วง ขณะนี้ในเบื้องต้นน้องนิธิกร ปลอดภัยแล้ว แต่ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด