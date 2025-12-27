หนุ่มใช้ปืนยิงแฟนสาวพนักงานร้านทองเสียชีวิตหน้าหอพัก ย่านบางนา แล้วพยายามจบชีวิตตัวเองตายตาม ตำรวจเร่งสอบสวนคลี่ชนวนโหด
เมื่อเวลา 23.40 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางนา รับแจ้งเหตุหญิงถูกยิงเสียชีวิต บริเวณหน้าหอพัก ย่านบางนา จึงประสานแพพย์นิติเวช ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน แล้วรุดไปรวจสอบพร้อมสายตรวจ ฝ่ายสืบสวน และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุพบร่างหญิงสาว ทราบชื่อคือ น.ส.สุนิสา อายุ 27 ปี อาชีพพนักงานร้านขายทอง บ้านอยู่แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืน นอนหงายเสียชีวิตอยู่บนพื้น ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นสามี ถูกตำรวจจับกุมตัวไว้ได้ขณะพยายามก่อเหตุใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองหนีความผิด ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวน ก่อนนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตร