‘ยศชนัน’ นำทีม พรรคเพื่อไทย สมัครปาร์ตี้ลิสต์ ย้ำ นโยบายดูแลเด็ก คนทำงาน ผู้สูงอายุ ด้าน ‘จุลพันธ์’ ลั่น พรรคพร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
เมื่อเวลา 06.50 น. วันที่ 28 ธ.ค.2568 ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ นายยศชนัน วงษ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย (พท.) พร้อมด้วย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค และ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการพรรค เดินมางโดยรถเมล์ไฟฟ้า จากที่ทำการพรรคเพื่อไทย มาสมัครรับเลือกตั้งสส.แบบบัญชีรายชื่อ
นายยศชนัน กล่าวก่อนจับสลากหมายเลขพรรค ว่า เรื่องตัวเลข จะได้เบอร์อะไรก็พร้อมจะทำงานให้กับประชาชนทุกคน วันนี้พกแค่ใจกับทีมงานมา โดยได้กำลังใจจากผู้สมัคร สส.เขต ซึ่งทุกคนมีขวัญและกำลังใจพร้อม และทีมปาร์ตี้ลิสต์ก็พร้อม หลังจากจับหมายเลขแล้วจะไปพบปะกับพี่น้องประชาชน
วันนี้อยากให้เป็นวันเริ่มต้นของความหวังอีกครั้งหนึ่ง และสิ่งสำคัญที่สุดในปี 2569 พวกเราจะต้องสามัคคีกัน โดยนโยบายของพรรคจะดูแลประชาชนรากหญ้า สร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับประชาชน เราพร้อมเต็มที่เพราะเคยทำสิ่งนี้มาแล้วและเหลืออีกนิดเดียวก็จะทำสำเร็จ จึงขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนให้ทำต่อ โดยนโยบายที่ออกมาจะไม่เป็นแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ
ผู้สื่อข่าวถามว่า ต่อไปนี้จะเดินสายลงพื้นที่อย่างไร นายยศชนัน กล่าวว่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และผู้สมัครที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้าน ได้แบ่งกันสามารถทำงานได้ตลอด จะลงพื้นที่ทั้งใน กทม. และจังหวัดต่าง ๆ ได้วางแผนไว้แล้ว
นายยศชนัน กล่าวว่า เราพยายามสื่อสารไปถึงเยาวชน อยากให้เป็นความหวัง จึงต้องทำนโยบายเพื่อให้เด็กเติบโตมาได้อย่างดีที่สุด รวมถึงกลุ่มคนวัยทำงานต้องสร้างโอกาส ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อให้ประเทศไทยมีโอกาสใหม่ และยังมีนโยบายผู้สูงอายุและคนเกษียณ เรื่องความเท่าเทียมทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุข เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค
ด้าน นายจุลพันธ์ กล่าวว่า วันนี้ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อมีประมาณ 30 คน สำหรับนโยบายของพรรค จะเปิดนโยบายอีก 2 รอบ ขอให้ติดตาม ซึ่งเป็นนโยบายทีเด็ด เป็นตัวตัดสินและเป็นคำตอบเป็นความหวังให้กับประชาชน ว่าประเทศไทยจะสามารถเดินหน้าได้อย่างแข็งแรง ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย
ส่วนที่มีข้อสังเกตว่าจะเป็นนโยบายประชานิยมเหมือนเดิมอีกหรือไม่นั้น ต้องบอกว่าถ้าประชาไม่นิยมคงไม่เกิดประโยชน์ เพราะนโยบายที่เราทำสามารถจับต้องได้ และได้ประโยชน์ เชื่อว่าสุดท้ายต้องนิยมชมชอบอย่างแน่นอน
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะไม่มีปัญหาเหมือนรอบทำดิจิทัลวอลเล็ตใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ไม่มี เราผ่านประสบการณ์และเห็นจากการเป็นรัฐบาลครั้งล่าสุด เราเจอกับรัฐราชการที่แข็งแรง ดังนั้นต้องเปลี่ยนรัฐอุปสรรค ให้เป็นรัฐสนับสนุนรัฐบาล ต้องสนับสนุนให้บริการกับประชาชน จึงต้องมีการปรับปรุงปฏิรูปโครงสร้างรัฐ
ถามต่อว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยเลือกจะจับมือฝั่งไหน ระหว่างส้มกับน้ำเงิน นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ไม่อยากให้โฟกัสว่าใครจะจับกับใคร เพราะไม่อยากดูถูกประชาชน ให้ประชาชนได้ตัดสินจากนโยบายและตัวบุคลากร พรรคการเมืองที่ชอบ เราจะไปตัดสินคนอื่นตอนนี้คงไม่ได้
ประชาชนไม่มีเทา ทุกคะแนนที่เขาเลือกมาต้องเคารพ พรรคเพื่อไทยไม่มีข้อจำกัดว่าจะจับหรือไม่จับกับใคร เราเชื่อมั่นจะเดินหน้าเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ใครที่จะมาร่วมกับเราต้องศึกษาทำความเข้าใจนโยบายของพรรคเพื่อไทย
และพร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทย ครั้งที่แล้วเราเจอบทเรียน มีพรรคร่วมรัฐบาลที่ทำงานไม่สอดประสานในบางจุด ขอฝากให้ไปศึกษา หากเราได้ตั้งรัฐบาลจะได้มาทำงานร่วมกัน
ส่วนคำถามที่ว่าพรรคอันดับ 1 จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากทุกคนหรือไม่ ต้องบอกว่า อยู่ที่กระบวนการประชาธิปไตย ไม่ใช่เพราะอันดับ 1 ต้องได้สิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลก่อน เมื่อจัดไม่ได้จึงเป็นพรรคลำดับที่ 2 พรรคเพื่อไทยยืนยันหลักการนี้ ไม่ใช่ภาคอันดับ 1 แล้วต้องยกมือให้ ที่สำคัญต้องคุยกันว่านโยบายไปด้วยกันได้หรือไม่
นายสุริยะ กล่าวว่า จากกระแสของพรรค เชื่อว่าตัวเลขสส.ที่ได้จะมากกว่าเดิม เพราะจากนโยบายของพรรคที่ค่อย ๆ เปิดมา และความชื่นชอบของประชาชนหลังจากที่พรรคได้
นายยศชนัน เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเบอร์ 1 ทำให้ สส.เขต แย่งตัวเพื่อไปลงพื้นที่ และเตรียมตัวหาเสียง หากได้รับความไว้วางใจเป็นนายกรัฐมนตรี จะต้องทำงานหนักมากกว่านี้ จึงต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรง