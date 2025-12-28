เริ่มแล้วจับสลากหมายเลขพรรคโอกาสใหม่ ได้หมายเลข 44 เพื่อไทย ได้เบอร์สวยเลข 9 พรรคประชาชน ได้หมายเลข พรรครักชาตได้ 35
วันที่ 28 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศจากโรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดเป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ และให้พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 – 30 ธ.ค.2568 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 31 ธ.ค.2568 เวลา 08.30 – 16.00 น.
สำหรับขั้นตอนการรับสมัครกรณีที่พรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพร้อมกันหรือยื่นก่อนกําหนดเวลารับสมัคร 08.30 น. ให้กกต.หรือผู้ที่กกต. มอบหมายจัดให้มีการประชุมหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อตกลงกําหนดลําดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้วีธีการจับสลาก
โดยการจับสลากจะแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ การจับสลากครั้งที่ 1 ให้ประธานกกต.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทําชื่อ พรรคการเมืองบนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะเพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากของพรรคใด แล้วให้ประธานกกต.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จับสลากชื่อพรรค จากในภาชนะขึ้นมาที่ละหนึ่งใบ
ชื่อพรรคใดที่ถูกจับมาเป็นลำดับแรกให้ถือว่าพรรคนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากลำดับยื่นใบสมัครก่อน ชื่อพรรใดถูกจับมาเป็นลําดับต่อไปให้ถือว่าพรรคนั้นมีสิทธิจับสลากเป็นลําดับถัดไปตามลําดับ จนครบจํานวนพรรคที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
การจับสลากครั้งที่ 2 ให้ประธานกกต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทําหมายเลข ตั้งแต่หมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขที่เท่ากับจำนวนพรรคที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ทําการจับสลากครั้งที่ 1 บนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะ แล้วหัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้าพรรค ทําการจับสลากจาก ภาชนะเรียงลําดับตามผลการจับสลากครั้งที่หนึ่ง พรรคใดจับสลากได้หมายเลขใดให้ถือว่าเป็นลําดับในการยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
ต่อมาเวลา 08.30 น. นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. ได้ชี้แจงรายละเอียดความพร้อมการรับสมัครสส. ทั้งนี้ มีพรรคการเมืองลงทะเบียน 52 พรรค
ตัวแทนพรรคการเมืองแต่ละพรรค ขึ้นมาจับสลากหมายเลขพรรค ที่จะใช้หาเสียงเลือกตั้งสส.บัญชีรายชื่อ ปรากฎว่า พรรครักชาติ ได้หมายเลข 35 พรรคไทรวมพลัง ได้หมายเลข 21 พรรคโอกาสใหม่ ได้หมายเลข 44 พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 9 พรรคเศรษฐกิจ ได้หมายเลข 11 พรรคประชาชน ได้หมายเลข 46