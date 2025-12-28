จินนี่ ยศสุดา นำทีม พรรคไทยสร้างไทย ยกทัพผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ ไม่หวั่นเรื่องหมายเลข มั่นใจนโยบายดูแลตั้งแต่เกิดจนแก่ ตอบโจทย์ประชาชน

วันที่ 28 ธ.ค.2568 ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ พรรคไทยสร้างไทย นำโดย พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค พร้อมด้วย น.ส.ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ นำคณะผู้สมัครเดินทางเข้ายื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการ

น.สยศสุดา กล่าวว่า สำหรับพรรคไทยสร้างไทยแล้ว เรื่องของหมายเลขลำดับที่จะได้รับในวันนี้ ไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่สุด สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือโอกาส ที่พรรคจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในการเข้าไปทำหน้าที่

จินนี่ ยศสุดา

จินนี่ ยศสุดา นำทีม พรรคไทยสร้างไทย ยกทัพผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ ไม่หวั่นเรื่องหมายเลข มั่นใจนโยบายดูแลตั้งแต่เกิดจนแก่

โดยนโยบายหลักของพรรค ที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะนโยบายการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนแก่ เพื่อสร้างสวัสดิการที่ดีให้กับคนไทยทุกช่วงวัย

จินนี่ ยศสุดา

ควบคู่ไปกับนโยบายเร่งด่วนในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งทางพรรคมั่นใจว่าเป็นแนวทางที่ตอบโจทย์และจะได้รับการตอบรับที่ดีจากสังคม

จินนี่ ยศสุดา

จินนี่ ยศสุดา

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