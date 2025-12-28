เปิดหมายเลข พรรคดังจับได้ พรรคประชาชน เบอร์ 46 ไทยก้าวใหม่ เลข 49 ประชาธิปัตย์ ได้ 27 กล้าธรรม 42

วันที่ 28 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศจากโรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดเป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ และให้พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 – 30 ธ.ค.2568 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 31 ธ.ค.2568 เวลา 08.30 – 16.00 น.

โดยมีบรรดาผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ ทยอยเข้ามาลงทะเบียนว่ามาถึงก่อนเวลา 08.30 น .และตรวจสอบเอกสาร ก่อนที่จะเข้าไปรอรับหมายเลขพรรค ในห้อง

ต่อมาเวลา 08.30 น. นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. ได้ชี้แจงรายละเอียดความพร้อมการรับสมัครสส. ทั้งนี้ มีพรรคการเมืองลงทะเบียนทั้ง 52 พรรค

ตัวแทนพรรคการเมืองแต่ละพรรค ขึ้นมาจับสลากหมายเลขพรรค ที่จะใช้หาเสียงเลือกตั้งสส.บัญชีรายชื่อ ปรากฎว่า พรรครักชาติ ได้หมายเลข 35 พรรคไทรวมพลัง ได้หมายเลข 21 พรรคโอกาสใหม่ ได้หมายเลข 44

พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 9 พรรคเศรษฐกิจ ได้หมายเลข 11 พรรคประชาชน ได้หมายเลข 46 พรรคไทยก้าวใหม่ 49 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 27

พรรคกล้าธรรม ได้หมายเลข 42 พรรคภูมิใจไทย ได้หมายเลข 37

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