สรุปครบเบอร์ปาร์ตี้ลิสต์ 52 พรรค พท.เฮงสุด ได้เบอร์ 9 ขณะที่ ภท. 37 ปชน. 46 ปชป.27 รทสช.6 พปชร. 43 ส่วนพรรคเล็ก ‘ไทยทรัพย์ทวี ’ คว้า หมายเลข 1
วันที่ 28 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศจากโรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดเป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ และให้พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 – 30 ธ.ค.2568 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 31 ธ.ค.2568 เวลา 08.30 – 16.00 น.
โดยมีบรรดาผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ ทยอยเข้ามาลงทะเบียนว่ามาถึงก่อนเวลา 08.30 น .และตรวจสอบเอกสาร ก่อนที่จะเข้าไปรอรับหมายเลขพรรค ในห้อง
ต่อมาเวลา 08.30 น. นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. ได้ชี้แจงรายละเอียดความพร้อมการรับสมัครสส. ทั้งนี้ มีพรรคการเมืองลงทะเบียนทั้ง 52 พรรค
ต่อมาเวลา 10.00 น. ภายหลังทั้ง 52 พรรคการเมืองที่มาลงทะเบียนก่อนเวลา 08.30 น.ผ่านการตรวจเอกสารการสมัครถูกต้องครบถ้วนทุกพรรคเรียบร้อยแล้ว ทางเลขาธิการกกต. ได้จัดพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองที่ได้รับมอบหมายฯ เพื่อตกลงกำหนดลำดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง ผลปรากฎว่าทั้ง 52 พรรคไม่สามารถตกลงกันได้ จึงได้เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการจับสลากหมายเลข
ซึ่งดำเนินการจับสลาก 2 รอบ โดยครั้งแรกประธานกกต. จะจับสลากเพื่อหาทั้งลำดับพรรคการเมืองที่จะยื่นใบสมัคร จากนั้นการจับสลากครั้งที่ 2 โดยหัวหน้าพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองที่ได้รับมอบหมาย สำหรับผลการหมายจับสลากพรรคการเมืองทั้ง 52 พรรค มีรายละเอียด ดังนี้
พรรคพลังเพื่อไทย หมายเลข 16
พรรครักชาติ หมายเลข 35
พรรคพลังธรรมใหม่ หมายเลข 38
พรรคไทรวมพลัง หมายเลข 21
พรรคเพื่อชาติไทย หมายเลข 2
พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย หมายเลข 52
พรรคแรงงานสร้างชาติ หมายเลข 30
พรรคประชากรไทย หมายเลข 31
พรรคปวงชนไทย หมายเลข 23
พรรคโอกาสใหม่ หมายเลข 44
พรรคประชาอาสาชาติ หมายเลข 50
พรรคคลองไทย หมายเลข 26
พรรคเพื่อไทย หมายเลข 9
พรรคเป็นธรรม หมายเลข 45
พรรคไทยภักดี หมายเลข 29
พรรคเศรษฐกิจ หมายเลข 11
พรรคสังคมประชาธิปไตยใหม่ หมายเลข 19
พรรคแผ่นดินธรรม หมาย 41
พรรคประชาชน หมายเลข 46
พรรคพลังสังคมใหม่ หมายเลข 18
พรรคประชาธิปไตยใหม่ หมายเลข 8
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน หมายเลข 32
พรรควิชชั่นใหม่ หมายเลข 24
พรรคไทยก้าวใหม่ หมายเลข 49
พรรคท้องที่ไทย หมายเลข 14
พรรครวมพลังประชาชน หมายเลข 13
พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 12
พรรคฟิวชัน หมายเลข 20
พรรครวมใจไทย หมายเลข 5
พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 27
พรรคประชาไทย หมายเลข 47
พรรคกรีน หมายเลข 39
พรรคทางเลือกใหม่ หมายเลข 10
พรรคกล้าธรรม หมายเลข 42
พรรคเพื่อชีวิตใหม่ หมายเลข 25
พรรคอนาคตไทย หมายเลข 15
พรรคไทยก้าวหน้า หมายเลข 28
พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 37
พรรคมิติใหม่ หมายเลข 4
พรรคประชาชาติ หมายเลข 33
พรรคไทยทรัพย์ทวี หมายเลข 1
พรรคก้าวอิสระ หมายเลข 22
พรรคพลวัต หมายเลข 7
พรรคใหม่ หมายเลข 3
พรรคสร้างอนาคต หมายเลข 34
พรรคไทยสร้างไทย หมายเลข 48
พรรคพร้อม หมายเลข 51
พรรคไทยธรรม หมายเลข 40
พรรคไทยพร้อม หมายเลข 36
พรรคไทยชนะ หมายเลข 17
พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 43
พรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลข 6
ทั้งนี้ เมื่อกระบวนการหลังจับหมายเลขเรียบร้อยแล้ว แต่ละพรรคต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะออกใบรับสมัครและตรวจรับเอกสารนโยบายการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ส่วนของค่าสมัคร คนละ 10,000 บาท โดยพรรคจะต้องชำระตามจำนวนสส.บัญชีรายชื่อที่ยื่นสมัคร ซึ่งสามารถชำระได้ทั้งเงินสด และโอนเข้าบัญชีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง