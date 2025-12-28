กองทัพภาคที่ 2 ประกาศสถานการณ์ แจ้งพี่น้องประชาชนสามารถเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา และที่พักอาศัยได้ตามปกติ

จากการประกาศพักรบ 72 ชั่วโมง ระหว่างไทย-กัมพูชา ตาม Joint Statement การประชุม GBC ไทย-กัมพูชา พร้อมหยุดยิงทันที ตั้งแต่ 12.00 น. 27 ธ.ค.68 ไม่เคลื่อนย้ายกำลัง ร่วมกู้ทุ่นระเบิด-ปราบอาชญากรรมข้ามชาติ​

ล่าสุด กองทัพภาคที่ 2 ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ว่า ​“ประกาศสถานการณ์” จากเหตุการณ์การสู้รบที่ผ่านมาขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว กองทัพภาคที่ 2 แจ้งพี่น้องประชาชนสามารถเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา และที่พักอาศัยได้ตามปกติ โดยขอให้ใช้ความระมัดระวัง และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ยังคงปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่นและเต็มกำลัง ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ รวมถึงดูแลรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง

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