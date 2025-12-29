ระทึก ใกล้พรรคภูมิใจไทย รถโม่ปูน เลี้ยวไม้พ้น เกี่ยวสายไฟฟ้าขาด เสาไฟฟ้าหักโค่น 8 ต้น ตกใส่คนเดินเท้าเจ็บ 1 ราย ไฟดับพรึ่บทั้งซอย เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบ
วันที่ 29 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุ รถโม่ปูน เกี่ยวสายไฟฟ้าหักโค่นบริเวณใกล้เคียงที่ทำการพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ถนนพหลโยธิน ขาออก มุ่งหน้าวงเวียนบางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเจ้าหน้าตำรวจ สน.บางเขน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เสาไฟฟ้าหักโค่น 7-8 ต้นพังเสียหาย มีผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย ซึ่งเป็นผู้ใช้ทางเท้าบริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเปาโลเกษตร
สอบสวนทราบว่า รถโม่ปูนคันเกิดเหตุกำลังเลี้ยวเข้ากรมป่าไม้ ทำให้เกี่ยวสายไฟฟ้าขาด เป็นเหตุให้ไฟฟ้าดับช่วงซอยพหลโยธิน 43 หน้ากรมป่าไม้
ส่วนความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป