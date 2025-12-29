จับแล้วข้อหาฆ่าคนตาย หนุ่มปลิดชีพเจ้าหนี้ เสียชีวิตสลด เหตุตามทวงเงิน2พันไม่มีให้ หนีข้ามจังหวัด อ้างจำนำทรัพย์สินจนหมดแล้วแต่ไม่มีเงิน สุดท้ายมีปากเสียงทะเลาะ
จากกรณีพบศพชายถูกอาวุธมีดแทง ภายในซอยแห่งหนึ่ง แขวงและเขตคลองเตย ภายชั้นล่างห้องเช่า ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น พบนายสุรภีร์ อายุ 34 ปี ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ นอนจมกองเลือดเสียชีวิต ชุดสืบสวนทองหล่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุนั้น
ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.68 พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 พ.ต.อ.รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์ ผกก.สน.ทองหล่อ , พ.ต.ท.อัครพล ธนธรรม รอง ผกก.สส.สน.ทองหล่อ สั่งการให้ พ.ต.ท.อรรถวุฒิ นิลแสง สว.สส.สน.ทองหล่อ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.ทองหล่อ ร่วมกันจับกุม นายอรุณ อายุ 42 ปี บริเวณบ้านใน ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2568 เวลา 22.30 น. ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจวิทยุ สน.ทองหล่อ ได้รับแจ้งจากเจ้าของที่หอพักแจ้งว่าพบชายไม่ทราบชื่อ-นามสกุล ไม่ทราบสัญชาตินอนเสียชีวิตภายในอาคารพาณิชย์แบ่งให้เช่าชั้น 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. จากการตรวจสอบพบว่า นายอรุณ เป็นเจ้าของห้องพักดังกล่าว โดยทั้งคู่ทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยเจ้าของห้องกับคนตายรู้จักกัน
ตามจับจนได้ ลูกหนี้ ปลิดชีพ เจ้าหนี้ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ชุดสืบสวน สน.ทองหล่อ ทำการสืบสวนจนทราบว่า นายอรุณ ได้เดินทางมาพักอาศัยอยู่บ้าน ม. 8 ต. สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้เดินทางไปตรวจสอบ เมื่อมาถึงจึงได้เรียกให้บุคคลภายในบ้านเปิดประตู พบชายไม่ทราบชื่อ-นามสกุล เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แสดงตัว ซึ่งให้การกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมว่า ตนเป็นเจ้าบ้านมีชื่อเล่นว่า ลุงเฉื่อย โดย นายอรุณได้เดินทางมาพักอาศัยที่นี่จริง จึงได้ตามให้ นายอรุณ และ ผู้หญิงอีก 1 ราย ออกมาพบเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม
จากการสอบถามทราบว่าเป็น นายอรุณ ให้การยอมรับว่า ตนเป็นผู้ก่อเหตุจริง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ทำการจับกุม พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาว่า “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา” และแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายให้ผู้ถูกจับทราบ ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงได้ควบคุมตัวมาที่ห้องปฏิบัติการฝ่ายสืบสวน สน.ทองหล่อ เพื่อจัดทำบันทึก
สารภาพถูกทวงเงิน 2 พันไม่มีให้
และได้ให้การเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมว่าก่อนเกิดเหตุ วันที่ 27 ธ.ค. 68 เวลาประมาณ 17.40 น. นายอรุณได้อาศัยอยู่ภายในห้องพักจน นายสุรภีร์ ผู้ตายได้ขึ้นมาทวงถามเงินที่นายอรุณได้หยิบยืมไปเป็นจำนวน 2,000 บาท ตนจึงได้พยายามนำทรัพย์สินไปจำนำเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้กับผู้ตายภายหลังไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ได้จึงได้มีปากเสียงกันไม่มีเงินคืนให้ผู้ตาย
แม้พยายามเอาของที่มีกีต้าร์ทุกอย่างไปจำนำ แต่โรงรับจำนำไม่รับ ประกอบกับคนตายเข้ามาพักที่หอพักตนเอง จึงให้เข้ามาอาศัยเนื่องจากยังหาห้องพักไม่ได้ จากนั้นได้มีปากเสียงกันเรื่องหนี้ ประกอบกับเจ้าของหอพักไม่สามารถให้คนนอกเข้าพักได้ จึงต้องการให้ผู้ตายออกไปจนกระทั่งมีปากเสียง ผู้ตายชักมีดออกมาแต่ทำหล่น ตนจึงหยิบมีดแทงสวนไปก่อนหลบหนีออกมา เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทีมข่าวสด 29 ธ.ค.68