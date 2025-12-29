“เท่าพิภพ” กลับมา อาสากู้ศรัทธาพรรคประชาชน หลังมีปัญหาผู้สมัคร เผยช็อกไม่ต่างกัน แต่วิกฤตเช่นนี้ขอกลับมาทำงานรับใช้ชาวบางพลัด-บางกอกน้อย
วันที่ 29 ธ.ค.2568 จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายรัง เครือข่าย “Black Mirror TKP” ซึ่งเป็นเครือข่ายการค้ายาเสพติด เปิดบริษัทบังหน้าใช้เป็นช่องทางรับโอนเงินค่ายาเสพติด มีกลุ่มเครือข่ายที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ มีทรัพย์สินและเงินหมุนเวียนนับหมื่นล้านบาท โดยหนึ่งในผู้ถูกจับกุมนั้นคือ นายบุญฤทธิ์ อายุ 47 ผู้สมัครสส.เขต 33 พรรคประชาชน ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด เฟซบุ๊ก เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร – Taopiphop Limjittrakorn อดีต สส.พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความว่า ” ภารกิจฟื้นความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อพรรคสำคัญที่สุด ผมพร้อมกลับมารับใช้คนกรุงเทพครับ
ผมรับทราบข่าวผู้สมัคร สส. เขตบางพลัด–บางกอกน้อย ถูกจับคดีฟอกเงิน ด้วยความช็อกไม่ต่างจากพี่น้องประชาชนทุกคน ครั้งนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสมากสำหรับพรรคของเรา เพราะชีวิตของพรรคการเมือง ขึ้นอยู่กับความไว้เนื้อเชื่อใจที่พี่น้องประชาชนมีต่อเรา ในฐานะที่ผมเป็น สส. มา 7 ปี ผมรู้ดีว่าความเชื่อใจเป็นสิ่งที่สูงค่าที่สุด แข็งแกร่งที่สุด และเปราะบางที่สุด มันปกป้องเราและทำให้พรรคเติบโตจนเป็นพรรคอันดับหนึ่ง แต่ในวันที่ประชาชนไม่เชื่อใจ พรรคก็อาจหมดอนาคตได้ในพริบตา
วันนี้ วันที่ 29 ธันวาคมแล้ว เหลือเวลาอีกแค่ 48 ชั่วโมงก่อนจะหมดเขตรับสมัครผู้สมัคร สส. ปัญหาใหญ่ตอนนี้คือ พรรคประชาชนจะหาใครที่พี่น้องประชาชนเชื่อใจ ที่พรรคเชื่อใจ ว่าเป็นคนที่มี DNA เดียวกับพรรค มีเจตจำนงทางการเมืองแบบอนาคตใหม่ ในเวลาเพียง 2 วัน?
และหากหาไม่ได้ แปลว่าพี่น้องเขตบางพลัด–บางกอกน้อย จะไม่มีผู้สมัครพรรคประชาชนให้เขาเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่กำลังจะมาถึง
ในเวลาวิกฤตเช่นนี้ ผมขออาสากลับมาทำงานรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพอีกครั้งในฐานะผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน แม้ผมจะประกาศไปแล้วว่าผมขอวางมือจากงานการเมือง แต่วันนี้สถานการณ์คับขัน ผมยอมกลับคำพูด เพื่อให้พรรคได้มีผู้สมัครที่ประชาชนพอจะไว้วางใจได้ลงแข่งขันในสนามเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง
เท่าพิภพคนนี้ จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อคนกรุงเทพครับ ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้ เป็นผู้แทนราษฎรที่รับใช้พี่น้องประชาชนมาตลอด 7 ปี และหวังว่าจะได้รับใช้ท่านต่อไปในนามพรรคประชาชน
ฝากเท่าพิภพไว้ในอ้อมใจคนกรุงเทพอีกครั้งครับ