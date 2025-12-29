กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ เทศกาลปีใหม่ 2569 เตรียมเจอมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ เผย ช่วงไหนอุณหภูมิลด ลมแรง รับมืออากาศเย็นถึงหนาว
วันที่ 29 ธ.ค.2568 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศเทศกาลปีใหม่ 2569 ระบุว่า ในวันที่ 29 ธ.ค. 68 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน มีอากาศเย็นในตอนเช้า
เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน
กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ เทศกาลปีใหม่ 2569
ส่วนในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 68 – 2 ม.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกบางในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน
หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 3-4 ม.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง กับมีลมแรง โดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า
เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้