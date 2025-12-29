กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ เทศกาลปีใหม่ 2569 เตรียมเจอมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ เผย ช่วงไหนอุณหภูมิลด ลมแรง รับมืออากาศเย็นถึงหนาว

วันที่ 29 ธ.ค.2568 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศเทศกาลปีใหม่ 2569 ระบุว่า ในวันที่ 29 ธ.ค. 68 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน มีอากาศเย็นในตอนเช้า

เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน

กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ เทศกาลปีใหม่ 2569

ส่วนในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 68 – 2 ม.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกบางในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน

หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 3-4 ม.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง กับมีลมแรง โดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า

เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

พยากรณ์อากาศ เทศกาลปีใหม่

กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ เทศกาลปีใหม่ 2569 เตรียมเจอมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ เผย ช่วงไหนอุณหภูมิลด ลมแรง

พยากรณ์อากาศ เทศกาลปีใหม่

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา
4

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
5

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
6

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
7

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
8

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
9

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น
10

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง