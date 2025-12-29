เมื่อ 29 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่แถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของฝ่ายกัมพูชาเป็นขาที่ 11 พร้อมประณามการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง
แถลงการณ์เรื่องการประท้วงต่อเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ครั้งที่ 11 แบ่งเป็น 4 ข้อ ได้แก่
1. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ชุดตรวจค้นทุ่นระเบิดจากกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ฝ่ายกัมพูชาวางไว้ในพื้นที่เขาสัตตะโสม จังหวัดศรีสะเกษ ขณะปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงในพื้นที่ ส่งผลให้มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพถาวรอีก 1 นาย
2. จากการประเมินเบื้องต้นคาดว่า ยังมีทุ่นระเบิดที่ฝ่ายกัมพูชาติดตั้งใหม่ไว้ในพื้นที่อีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ฝ่ายไทยเข้าควบคุมก่อนมีการลงนามแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) เกี่ยวกับการหยุดยิงในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย – กัมพูชา (GBC) สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานโดยละเอียด เพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงตามกรอบการปฏิบัติตาม Joint Statement
3. ไทยขอแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และขอประณามการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทย และพันธกรณีตามอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (อนุสัญญาออตตาวา) ที่กัมพูชาเป็นรัฐภาคีอย่างโจ่งแจ้งอีกครั้ง
4. ในการนี้ ไทยจะมีหนังสือประท้วงถึงกัมพูชา และจะดำเนินการตามกลไกของอนุสัญญาออตตาวาอย่างถึงที่สุดต่อไป รวมทั้งเรียกร้องให้กัมพูชาให้ความร่วมมืออย่างจริงใจในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน ซึ่งเป็นหนึ่งในสาระสำคัญของแถลงการณ์ร่วมของการประชุม GBC ที่ทั้งสองฝ่ายมีพันธะต้องปฏิบัติตาม