สาววัย 23 ปี ขึ้นโรงพักสัตหีบ แจ้งจับชายอ้างตัวเป็นทหารขอร่วมโต๊ะ ขณะดื่มสังสรรค์กับเพื่อนในผับก่อนอาสาพาไปส่ง สุดท้ายพาขึ้นห้องแฟลตที่พัก พอขัดขืนไม่ยินยอมก็ใช้กำลังขืนใจท้ายรถ ยันเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
วันที่ 29 ธ.ค.2568 ที่สภ.สัตหีบ จ.ชลบุรี น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 23 ปี เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ต.ณัฐพงษ์ กัลปนารถ สารวัตร(สอบสวน) ระบุถูกชายไทยไม่ทราบชื่อ พาออกจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.สัตหีบ พาเข้าไปยังอาคารที่พักของทหารแล้วขืนใจ
จากการสอบสวน น.ส.เอ ให้การว่า คืนเกิดเหตุเวลาประมาณ 22.00 น. ตนพร้อมเพื่อนหญิงรวม 3 คน เข้าไปสังสรรค์ภายในสถานบันเทิงแล้วมีชายไทย 2 คน เดินเข้ามาร่วมโต๊ะ โดยอ้างว่าเป็นทหารเรือ และรู้จักกับเพื่อนสนิทในกลุ่ม กระทั่งช่วงดึกขณะออกจากร้านกลับที่พัก ตนมีอาการมึนเมาได้พบชายไทยรูปร่างผอม สวมกางเกงขาสั้น เสื้อยืดแขนสั้นสีดำ เข้ามาหาอ้างว่าจะพาไปส่งที่พักโดยเข้าใจว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่นั่งสังสรรค์ร่วมกันจึงยอมให้ไปส่ง
ต่อมาภายหลังพบว่า สถานที่ถูกพาไปไม่ใช่บ้านพักแต่เป็นแฟลตทหาร เมื่อพยายามขัดขืนไม่ให้ถูกชายคนนั้นพาขึ้นไปยังห้องพักกลับถูกขืนใจบริเวณท้ายรถกระบะสีขาว โดยยืนยันว่าไม่ได้ยินยอมและอยู่ในสภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
จากนั้นถูกพาออกมาส่งไว้บริเวณปากทางเข้าที่พัก ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 5–6 กิโลเมตร จึงได้ปรึกษาเพื่อนในช่วงเช้าแล้วตัดสินใจเข้าแจ้งความเพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ขณะที่ชุดสืบสวน สภ.สัตหีบ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ซึ่งทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วอยู่ระหว่างเรียกตัวมาสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป