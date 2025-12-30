ไฟไหม้อาคารพาณิชย์ เปิดขายที่นอนและเฟอร์นิเจอร์ ย่านสายไหม เพลิงลุกโชนเผาวอด ชาย-หญิงกระโดดชั้น 2 หนีตายระทึก เผยต้นเพลิง
เมื่อเวลา 00.10 น. วันที่ 30 ธ.ค.2568 ตำรวจ สน.สายไหม รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยวัชรพล 18 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางเขนและกู้ภัยสายไหม
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 2 คูหา ด้านหน้าเปิดร้านจำหน่ายที่นอนและเฟอร์นิเจอร์ พบแสงเพลิงไหม้รุนแรง เจ้าหน้าที่จึงระดมฉีดน้ำประมาณ 20 นาทีเพลิงสงบ
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นชาย 1 ราย และหญิง 2 ราย มีอาการบาดเจ็บที่ขา เนื่องจากกระโดดหนีตายจากอาคารชั้นที่ 2 จึงนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากเต็นท์บริเวณด้านข้างตัวอาคาร ก่อนลุกลามไหม้วอดเสียหายพื้นที่ประมาณ 60 ตารางเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ต่อไป