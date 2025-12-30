ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแล้ว พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ที่หมดความจำเป็นและไม่เหมาะกับกาลปัจจุบัน
วันที่ 30 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ ที่หมดความจำเป็นและไม่เหมาะกับกาลปัจจุบัน
สำหรับการยกเลิกครั้งนี้ 48 ฉบับ ยกเลิกทันทีในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผล 30 ธันวาคม 2568 และ อีก 7 ฉบับ ยกเลิกแต่ระบุเงื่อนไขหรือมีมาตรการที่เกี่ยวข้องเฉพาะให้สอดคล้องกับประกาศหรือคำสั่งฉบับนั้น ๆ
ทั้งนี้ เหตุในการประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ ที่หมดความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องตราพ.ร.บ.นี้