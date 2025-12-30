ราคาทองวันนี้ 30 ธ.ค.68 สมาคมค้าทองคำ เผย ราคาทองคำวันนี้ ร่วงลงแรงหลักพัน รีบตัดสินใจ เทียบราคาปิดวานนี้ โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 65,950 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 30 ธ.ค.2568 ร่วงลง 1,350 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 65,950 บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 9.02 น. ที่ผ่านมา
ทองคำแท่ง 96.5 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 65,050 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 65,150 บาท ตามประกาศครั้งที่ 2
ขณะที่ ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 63,747.80 บาท ส่วนราคาขายออกอยู่ที่ 65,950.00 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 4,360.00 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 30 ธ.ค.2568
ประกาศครั้งที่ 2
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 65,050 บาท
• ขายออก บาทละ 65,150 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 63,747.80 บาท
• ขายออก บาทละ 65,950.00 บาท
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 65,100 บาท
• ขายออก บาทละ 65,200 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 63,793.28 บาท
• ขายออก บาทละ 66,000 บาท