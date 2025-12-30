ปคบ. ทลายโรงงาน นมกล่องมือสอง ลบ-แก้ไข วันหมดอายุข้างกล่อง หลังประมูลได้จากโกดังย่านสมุทรปราการ กล่องละ 1 บาท เจอผงชูรส-กาแฟอีก ยึดกว่า 1.5 ล้าน

วันที่ 30 ธ.ค.2568 พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. นำหมายค้นเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตและจัดเก็บ นมกล่อง UHT เถื่อน ในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 จุด

โดยสามารถตรวจยึด นมกล่อง UHT ยี่ห้อต่าง ๆ รวมถึงผงชูรส กาแฟซองหมดอายุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตกว่า 13,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท

นมกล่องมือสอง

ปคบ. ทลายโรงงาน นมกล่องมือสอง ลบ-แก้ไข วันหมดอายุข้างกล่อง หลังประมูลได้จากโกดังย่านสมุทรปราการ กล่องละ 1 บาท

ทั้งนี้ ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องเรียนจากผู้บริโภคว่า สั่งซื้อนมกล่องมาจากร้านค้าบนแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ แต่เมื่อรับสินค้ามาแล้วกลับพบว่า สี และกลิ่น ของนมกล่องไม่เหมือนนมที่เคยซื้อตามห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซื้อทั่วไป หวั่นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เปิดที่มา นมกล่องมือสอง

ภายหลังรับเรื่องเจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแส กระทั่งพบว่ามีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมดังกล่าวจริง เมื่อตรวจสอบ ฉลาก บรรจุภัณฑ์บนกล่องนมพบว่า นมล็อตดังกล่าวหมดอายุไปแล้วตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2568 แต่มีการปลอมแปลงวันเดือนปีหมดอายุบนฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่ายังสามารถรับประทานได้

นมกล่องมือสอง

ภายในโกดังที่เก็บนมกล่อง UHT

จากนั้นจึงเร่งสืบสวนขยายผลต่อเนื่อง จนทราบว่า นมล็อตดังกล่าว ถูกผลิตและจัดเก็บที่โรงงานและโกดังในพื้นที่ อ.หัวหิน จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบจนนำมาสู่การตรวจยึดของกลางทั้งหมดได้ดังกล่าว

จากการสอบสวน นางมิรันดา ผู้ดูแลสถานที่รับว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นของตนเองจริง โดยเป็นสินค้าที่ได้จากการประมูลมาจากโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งย่าน จ.สมุทรปราการ ซึ่งสินค้าที่ประมูลจะเป็นสินค้าที่ใกล้จะหมดอายุ หรือเป็นสินค้าที่หมดอายุแล้วคละกันไป

นมกล่องมือสอง

ของกลางที่เจ้าหน้าที่ ปคบ. ตรวจยึดได้

โดยซื้อมาในราคากล่องละประมาณ 1 บาท ก่อนนำมาคัดกล่องที่เห็นว่าไม่แตก มีสภาพสมบูรณ์ แล้วนำมาลบวันเดือนปีหมดอายุ เพื่อพิมพ์วันเดือนปีที่หมดอายุใหม่ ก่อนนำออกขายผ่านช่องทางออนไลน์ ในราคากล่องละ 10 บาท ทำมาแล้วประมาณ 2 ปี

ขณะที่สินค้าอย่างอื่น เช่น ผงชูรส ก็จะนำมาแบ่งบรรจุเป็นถุงเล็กนำออกขาย ส่วนกาแฟที่พบตนเองเป็นผู้ผลิตโดยซื้อวัตถุดิบมาผสมเองแล้วบรรจุใส่ซองโดยไม่ติดฉลากออกขาย ในราคาซองละ 55 บาท มียอดขายกาแฟ วันละ 100-150 ซอง นอกจากนี้ ยังยอมรับว่า สถานที่ดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานที่ผลิตอาหารแต่อย่างใด

จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดีในความผิด ตาม พ.ร.บ.อาหาร ฐาน “จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอม” และ “จำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง” ตามกฎหมายต่อไป

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