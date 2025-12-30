รวบกลางรายการ แม่บ้านเดทตอล อ้างไม่ได้ตั้งใจวางยาเด็ก เข้าใจผิดคิดว่าเป็นนม ขอสังคมให้โอกาส

จากกรณีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งออกมาแชร์ประสบการณ์เตือนภัย หลังว่าจ้างแม่บ้านจากกลุ่ม Facebook มาทำความสะอาดบ้าน แต่กลับพบพฤติกรรม นำเดทตอลผสมใส่ในนมให้ลูกของตนดื่ม โดยผู้เสียหายเชื่อว่าเป็นความพยายามทำให้เด็กหมดสติ เพื่อก่อเหตุลักทรัพย์ ผู้เสียหายและแม่บ้านคู่กรณี ได้รับเชิญไปชี้แจงข้อเท็จจริงในรายการโหนกระแสสร้างเสียงวิจารณ์อย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์

ล่าสุด เวลา 14.10 . วันที่ 30 ธันวาคม 68 ที่อาคารมาลีนนท์ ช่อง 3 ภายหลังจบการออกอากาศรายการโหนกระแส นางแอน แม่บ้านคู่กรณี ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยระบุว่า ตนรู้สึกว่าถูกหลอกให้มาร่วมรายการ และเชื่อว่าการมาครั้งนี้เป็นการพามาเพื่อให้ถูกตำรวจควบคุมตัว

นางแอน ชี้แจงถึงเหตุการณ์เดทตอลผสมนมว่าตนไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายเด็กและยืนยันว่าเป็นความเข้าใจผิดโดยเข้าใจว่าสิ่งที่อยู่ในขวดฟ็อกกี้เป็นนมเนื่องจากตนเข้าใจมาโดยตลอดว่าเดทตอลมีเพียงสีเดียวคือสีน้ำตาล ส่วนที่ได้นำไปฉีดทำความสะอาดพื้นนั้นยอมรับว่าในขณะเทไม่ได้กลิ่นของเดทตอล

นางแอน ยังกล่าวขอโทษผู้เสียหาย พร้อมขอร้องให้สังคมให้โอกาส และไม่อยากให้ผู้เสียหายดำเนินคดี เนื่องจากตนมีอายุมากแล้ว โดยยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจให้เกิดอันตรายกับเด็ก และรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงเหตุผลที่ลุกออกจากรายการโดยไม่ได้ขอโทษผู้เสียหาย นางแอนชี้แจงว่า ตนได้ขอโทษผู้เสียหายไปแล้วก่อนเข้ารายการ และเคยขอโทษไปก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ได้มีเจตนาหนี

นอกจากนี้ นางแอนยังยืนยันถึงพฤติกรรมการทำงานที่ผ่านมา โดยระบุว่า ที่ผ่านมาเคยไปรับจ้างทำความสะอาดบ้านหลายหลัง ไม่เคยมีประวัติลักขโมยทรัพย์สินตามที่ถูกกล่าวอ้าง พร้อมยกตัวอย่างว่า เคยไปทำความสะอาดบ้านหลังหนึ่งซึ่งเจ้าของบ้านวางเงินสดจำนวนมากไว้ ตนก็ไม่เคยหยิบหรือแตะต้องทรัพย์สินเหล่านั้น

ในประเด็นการถ่ายภาพภายในบ้านผู้เสียหาย นางแอนชี้แจงว่า ตนเห็นว่าบ้านมีความสวยงาม และคิดว่าตนคงไม่มีโอกาสได้มีบ้านลักษณะเช่นนี้ จึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพไว้ โดยไม่ได้มีเจตนาจะนำภาพไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม

เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าใบเกิดของลูกเขาก็สวยหรอถึงถ่าย นางแอนตอบว่าสวยมาก

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวนางแอนไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจนครบาลบางโพงพาง เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียด

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