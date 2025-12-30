กัมพูชา ทิ้งศพทหารตัวเอง ทหารไทย ติดต่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา ตามหลักมนุษยธรรม

เมื่อเวลา 13.00 . วันที่ 30 .. 68 สำนักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชา หน่วยประสานงานพื้นที่ตราด (นปพท.ตราด) กองบัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.)

โดย น..นพศิษฐ์ เพียรชอบ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางทะเล จังหวัดตราด ร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลักเกาะ สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ ได้ดำเนินการติดต่อขอรับชิ้นส่วนอวัยวะศพของทหารกัมพูชา ซึ่งนำฝากไว้ที่โรงพยาบาลตราด ต.วังกระแจะ อ.เมือง จว.ตราด ตั้งแต่วันที่ 18 .. 68

ทั้งนี้ ได้นำชิ้นส่วนอวัยวะศพดังกล่าวไปประกอบพิธีทางศาสนา ตามหลักมนุษยธรรม ณ สุสานสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ (สงบนิรันด์) .เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด

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