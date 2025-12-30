ด่วน อุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักตกคลอง 13 ปทุมธานี ชาวบ้านสามารถช่วยขึ้นมาได้ 7 ราย สูญหายในน้ำ 6 ราย เป็น ชาย 4 ราย หญิง 2 ราย จนท.อยู่ระหว่างค้นหา

วันที่ 31 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อเวลา 22.45 น.วันที่ 30 ธ.ค.ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ รถยนต์กระบะเสียหลักตกคลอง บริเวณศาลเจ้าปากคลอง13 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โดยชาวบ้านสามารถช่วยขึ้นมาได้ 7 ราย สูญหายในน้ำ 6 ราย เป็น ชาย 4 ราย หญิง 2 ราย สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าไม่ชํานาญเส้นทาง ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการค้นหา

ขอบคุณภาพจากหน่วยกู้ภัย

 

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